Badania pokazują, że ok. 70% z nas podczas wakacji wyciąga smartfona od 2 do 5 razy na godzinę. Przyjmując, że jesteśmy aktywni około 16 godzin dziennie, to spoglądamy na ekran telefonu nawet 80 razy. Bez zerknięcia w telefon możemy wytrzymać zwykle do dwóch godzin [1]. Te dane obrazują, że od elektroniki nie jesteśmy w stanie odpocząć nawet w trakcie urlopu. Co gorsza, często podczas wypoczynku sprawdzamy także służbowe smartfony. Jak się przed tym bronić? Czy w ogóle można?