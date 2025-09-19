REKLAMA

Szczepienia przeciw COVID-19 od 22 września 2025. Jak się zapisać i kto może skorzystać?

Szczepienia przeciw COVID-19 od 22 września 2025. Jak się zapisać i kto może skorzystać?

19 września 2025, 14:31
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Szczepienia przeciw COVID-19 od 22 września 2025. Jak się zapisać i kto może skorzystać?
Koronawirus znów w natarciu. Od 22 września ruszają darmowe szczepienia – sprawdź szczegóły
Coraz więcej lekarzy alarmuje o rosnącej liczbie zachorowań na COVID-19. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia uruchamia od 22 września 2025 r. program bezpłatnych szczepień dla wszystkich od 6. miesiąca życia. Wystarczy sprawdzić swoje e-skierowanie i umówić się na wizytę w przychodni lub aptece. Wyjaśniamy, kto powinien szczególnie rozważyć szczepienie, jak wygląda rejestracja i jaką szczepionką będą wykonywane dawki przypominające.

Kto może się zaszczepić?

Z programu mogą skorzystać wszyscy, którzy ukończyli 6 miesięcy życia, pod warunkiem że od poprzedniego szczepienia przeciw COVID-19 minęły co najmniej 3 miesiące (90 dni). Szczepienia są darmowe i obejmują zarówno dzieci, dorosłych, jak i osoby starsze.

Szczególnie zaleca się przyjęcie dawki osobom:

  • powyżej 60. roku życia,
  • przewlekle chorym (m.in. z cukrzycą, chorobami płuc, serca, nerek, otyłością czy nowotworami),
  • kobietom w ciąży,
  • pensjonariuszom domów opieki,
  • pracownikom ochrony zdrowia.

Jak sprawdzić e-skierowanie?

E-skierowania na szczepienia zostały wystawione 9 września i można je znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta. Jeśli dokument nie pojawił się w systemie, najczęściej powodem jest zbyt krótki czas od poprzedniej dawki albo błąd techniczny przy wprowadzaniu danych. W takiej sytuacji należy skontaktować się z punktem szczepień lub poprosić lekarza rodzinnego o wystawienie nowego skierowania.

Rejestracja – trzy proste sposoby

Na szczepienie można umówić się:

  1. bezpośrednio w punkcie szczepień – przychodni POZ lub aptece,
  2. przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP),
  3. w aplikacji mojeIKP.

Resort zdrowia zapewnia, że terminy będą sukcesywnie dodawane do systemu.

Gdzie dostępne są szczepienia?

Bezpłatne szczepienia wykonywane są w wybranych aptekach oraz w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Listę placówek można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl. Warto pamiętać, że w aptekach mogą zaszczepić się wyłącznie osoby pełnoletnie, a dzieci i młodzież do 18. roku życia muszą udać się do przychodni.

Jakim preparatem będziemy szczepieni?

Podstawową szczepionką w tegorocznym programie jest Spikevax (Moderna), dostosowana do aktualnie dominującego wariantu wirusa. Schemat podania różni się w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta:

  • dzieci od 6 miesięcy do 4 lat – jedna lub dwie dawki po 25 mcg,
  • dzieci 5–11 lat – jedna dawka 25 mcg,
  • osoby powyżej 12 lat – jedna dawka 50 mcg,
  • osoby z ciężkim niedoborem odporności – dodatkowa dawka po dwóch miesiącach, o czym decyduje lekarz.

Czy można szczepić się jednocześnie na COVID-19 i inne choroby?

Tak. Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że szczepionkę przeciw COVID-19 można podać podczas tej samej wizyty wraz z innymi preparatami, np. przeciw grypie czy krztuścowi. Nie trzeba zachowywać odstępu między dawkami różnych szczepionek.

Dlaczego warto się zaszczepić?

Specjaliści podkreślają, że zarówno przebycie choroby, jak i wcześniejsze szczepienia nie zapewniają trwałej odporności. Przeciwciała stopniowo zanikają, a kolejne dawki przypominające wzmacniają ochronę.

Koronawirus nie działa jak ospa wietrzna, której przechorowanie daje odporność na całe życie – powiedział w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Mateusz Babicki, specjalista medycyny rodzinnej.

Dzięki bezpłatnemu programowi każdy, kto spełnia warunki, może skorzystać ze szczepienia przeciw COVID-19 już od 22 września. Wystarczy sprawdzić swoje e-skierowanie i wybrać najdogodniejszy termin w aptece lub przychodni.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

