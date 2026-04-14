Ministerstwo Zdrowia przekazało we wtorek na platformie X, że pacjenci onkologiczni korzystają z priorytetowego dostępu do diagnostyki i zaznaczyło, że nie planuje zmian w tym obszarze.

Jakie przywileje ma pacjent z kartą DiLO?

Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że mimo wprowadzenia limitów na badania diagnostyczne pacjenci z kartą DiLO zachowują pełny dostęp do diagnostyki.

REKLAMA

REKLAMA

„Diagnostyka onkologiczna – bez zmian. Pacjenci onkologiczni mają priorytetowy dostęp do badań diagnostycznych. To oni potrzebują ich najszybciej – i nic się w tej kwestii nie zmienia” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia na platformie X. W praktyce realizację tego priorytetu zapewnia system Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).

Od 1 kwietnia Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 60 proc. za gastroskopię i kolonoskopię oraz 50 proc. za rezonans magnetyczny i tomografię komputerową wykonywane ponad limit określony w kontraktach. Rozwiązanie to ma być odpowiedzią na rosnącą lukę finansową w systemie.

Jak podkreślił resort, audyty wykazały, że do tej pory system często premiował liczbę badań, a nie ich jakość. W efekcie dochodziło do: powtarzania badań w krótkim czasie, braku uzasadnienia medycznego dla niektórych procedur oraz niepotrzebnych wizyt i obciążenia pacjentów.

REKLAMA

„Zmiany wprowadzone przez NFZ mają na celu poprawę jakości diagnostyki i skrócenie czasu oczekiwania tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Stawiamy pacjenta w centrum, a nie statystyki” – podano.