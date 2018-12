Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego nowym centralnym organem administracji rządowej

Organ ten zastąpi działających dotychczas trzech okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.

Utworzenie tego nowego organu centralnej administracji rządowej ma pozwolić na poprawę sposobu funkcjonowania inspekcji rybołówstwa morskiego oraz na ujednolicenie procedur dzięki stosowaniu jednolitych standardów działania.

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego odpowiedzialny będzie za monitoring przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim i organizację rynku rybnego, a także za koordynację działań Polski w ramach realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa.

Nowy organ będzie wykonywał swoje obowiązki poprzez Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego. Siedzibą Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego jest Słupsk. Główny Inspektor oraz Główny Inspektorat przejmą wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowych organów i urzędów w zakresie prawa publicznego i prywatnego, w tym rolę organów postępowania administracyjnego. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego będzie powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Zastępców Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego będzie powoływał minister właściwy do spraw rybołówstwa na wniosek Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

Ponadto ustawa dostosowuje polski porządek prawny do zmian prawa unijnego (wejście w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie unijnego rejestru floty rybackiej i uchylenie rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty). Ustawa umożliwia także wymianę indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich.

Ustawa zmienia zasady prowadzenia rejestrów statków rybackich i pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa oraz określa terminy na wydanie decyzji w postępowaniu o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego i dodatkowej kwoty połowowej. Dodatkowo przedmiotowa ustawa wprowadza zakaz wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego w trakcie zarybiania akwenu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. z pewnymi wyjątkami. Z dniem następującym po dniu ogłoszenia wchodzą w życie regulacje dostosowujące przepisy prawa polskiego do zmian prawa unijnego związane z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. oraz przepisy dotyczące powołania oraz zasad działania pełnomocnika do spraw organizacji Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego, a także przepisy dotyczące stosunku pracy okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz ich zastępców zatrudnionych przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy w okręgowych inspektoratach rybołówstwa morskiego. Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowej ustawy wchodzą w życie przepisy stanowiące, iż wnioski: o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego oraz o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia takich wniosków, zaś w postępowaniu odwoławczym w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem 31 grudnia 2018 r. wchodzi w życie przepis, zgodnie z którym Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego przekazują pełnomocnikowi do spraw organizacji Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego wykaz składników mienia będącego w zarządzie okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

