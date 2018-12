Zakup kasy rejestrującej dla samorządowej jednostki budżetowej

Jednostka budżetowa rejestruje obrót przy użyciu kasy fiskalnej (sporadyczna sprzedaż drewna na rzecz osób fizycznych). Do końca 2018 r. na paragonie mogą być zamieszczane dane jednostki. Od 2019 r., w związku z centralizacją, będą musiały to być dane gminy. Wiąże się to z koniecznością wymiany kasy fiskalnej. Czy zakupu kasy powinna dokonać jednostka budżetowa czy gmina, jako podatnik VAT?