Sprzedaż rezerwowa - zmiany 2019 r.

Ustawa obejmuje regulację instytucji sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub gazowej lub do sieci przesyłowej gazowej realizowanej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę.

Celem wdrażanych rozwiązań jest zapewnienie ochrony odbiorców końcowych i utrzymanie ciągłości dostaw energii do odbiorcy końcowego w sytuacji zaprzestania sprzedaży energii przez bieżącego dostawcę. Uchwalone przepisy jednoznacznie określą kwestie taryf, czasu trwania sprzedaży rezerwowej i podpisania nowej umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.

Drugim zagadnieniem poruszanym przez ustawę jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przyjmowanych na gruncie Unii Europejskiej Kodeksów Sieci i Wytycznych, stanowiących środki mające na celu budowę wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej na terenie Wspólnoty. Kodeksy Sieci i Wytyczne wprowadzane są do obrotu prawnego na terenie Unii Europejskiej w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, odpowiednio na podstawie art. 6 i 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003.

Ponadto ustawa dokonuje zmian w obecnym porządku prawnym w zakresie:

1) uproszczenia procedury dostępu do infrastruktury energetycznej znajdującej się na terenie nieruchomości niebędących własnością przedsiębiorstwa energetycznego;

2) zniesienia obowiązku opracowywania programów budowy stacji tankowania gazu ziemnego dla najmniejszych podmiotów zajmujących się dystrybucją paliw gazowych;

3) umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego wykorzystania pojazdów napędzanych gazem ziemnym dla spełnienia wymogu 10% udziału pojazdów „ekologicznych” we flocie pojazdów wykonujących zadania publiczne.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1:

a) pkt 1,

b) pkt 2 lit. c,

c) pkt 3 w zakresie dodawanego art. 5ab,

d) pkt 6,

e) pkt 8 w zakresie dodawanego pkt 11d,

f) pkt 12

– które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 2 lit. a i b i pkt 3 w zakresie dodawanego art. 5aa oraz art. 5 i art. 6, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: http://www.prezydent.pl