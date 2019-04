Opieka wytchnieniowa 2019 - do kiedy gmina złoży wniosek?

Gminy oraz powiaty mogą złożyć wniosek w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” tylko do 30 kwietnia 2019. Z kolei wojewoda ma obowiązek sporządzić oraz przekazać wniosek na środki finansowe z programu, o którym mowa w niniejszym artykule wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego – w terminie do 17 maja 2019 r.