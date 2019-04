Zmiany w gospodarce nieruchomościami 2019 i 2020 r.

przyznają poprzednim właścicielom oraz ich spadkobiercom prawo żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy w przypadku, gdy w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – z powodu braku zgody wszystkich uprawnionych lub z uwagi na to, że nieruchomość została nabyta przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy, o której mowa w art. 114 ust. 1 u.g.n. – żądanie to nie zostało uwzględnione albo nie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu.