Modernizacje dróg lokalnych z Funduszu Dróg Samorządowych w województwie podlaskim

39 km dróg gminnych i powiatowych zmodernizują łącznie samorządy, które w poniedziałek w Białymstoku podpisały umowy na dofinansowanie tych inwestycji z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wsparcie - łącznie w wysokości 20,6 mln zł - dostanie 6 powiatów i 10 gmin.

Wojewoda podlaski, który podpisywał umowy z samorządowcami przypomniał, że województwo podlaskie ma do dyspozycji z tego funduszu łącznie ponad 414,4 mln zł (przypomniał, że to czwarta pod względem wysokości środków kwota w Polsce).

Kwota podstawowa to 332 mln zł, pozostałe środki to pieniądze, na które w ramach Funduszu można zaciągać zobowiązania do realizacji w kolejnym roku - wyjaśnił wojewoda Bohdan Paszkowski.

"Dzisiaj finalizujemy, czyli podpisujemy umowy na te zadania, które były wchłonięte przez Fundusz Dróg Samorządowych, a które zaczęliśmy procedować w roku ubiegłym rozpatrując wnioski. To zostało ostatecznie zatwierdzone w nowych uwarunkowaniach związanych z obowiązywaniem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych" - mówił wojewoda.

Paszkowski dodał, że być może jeszcze w tym tygodniu, w urzędzie wojewódzkim zakończy się ocena wniosków złożonych do tego funduszu w 2019 r. i będzie ogłoszona lista zakwalifikowanych do dofinansowania inwestycji. Lista trafi jeszcze do ministerstwa infrastruktury, potem do premiera.

Najwięcej pieniędzy spośród powiatów, które zawierały w poniedziałek umowy - ponad 5 mln zł - dostanie powiat sokólski. Starosta Piotr Rećko powiedział dziennikarzom, że chodzi o dwie inwestycje: przebudowę ulicy Targowej w Sokółce i modernizację drogi powiatowej Ostrów Północny-Górany na pograniczu gmin Szudziałowo i Krynki.

Gmina Krynki pokrywa połowę wysokości wkładu własnego samorządów do drogi Ostrów Północny-Górany, powiat sokólski finansuje drugą połowę, pozostałe środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Rećko powiedział, że w ramach projektu będzie wyasfaltowanych 7 km drogi do Góran, a mieszkańcy tej wsi bardzo długo na tę drogę czekali. Umowa z wykonawcą jest podpisana, prace trwają.

Rećko zaznaczył, że czeka jeszcze na decyzje radnych miasta Sokółka o wkładzie własnym tego samorządu do projektu dotyczącego ulicy Targowej w Sokółce.

Powiat suwalski otrzymał wsparcie także na dwie inwestycje: kontynuacja przebudowy drogi Wiżajny-Smolniki-Sidory oraz drogę Przerośl-Zusenko-Jemieliste. Łącznie to ok. 1,5 mln zł. Starosta suwalski Witold Kowalewski powiedział, że pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych są "bardzo przydatne", bo bez nich powiat nie byłby w stanie realizować tych inwestycji. Starosta powiedział, że prace są zaawansowane, budowy mają być zakończone w listopadzie 2019 r. (PAP)

autor: Izabela Próchnicka