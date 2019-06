Gminna korespondencja może być informacją publiczną

Do gminy wpłynął wniosek o udostępnienie - w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej - korespondencji, jaką urząd prowadził z inżynierem kontraktu na wskazanej budowie. Czy gmina może odmówić udostępnienia tej korespondencji, powołując się na to, że są to dokumenty wewnętrzne, które nie są wyrazem oficjalnego stanowiska gminy, a jedynie służą wymianie informacji i uzgadnianiu poglądów i jako takie nie stanowią informacji publicznej.