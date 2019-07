Odpowiedź: Nie, gmina nie musi potrącać zaliczek na podatek dochodowy od takich świadczeń. Jeżeli nie są one związane z zawartą umową o pracę lub zlecenia, a są jedynie formą gratulacji, uznania, sprawienia przyjemności, wówczas traktuje się je jak darowizny, które wyłączono z opodatkowania podatkiem dochodowym. Darowizny, co do zasady, podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Zaliczka na PIT od prezentów dla pracowników i zleceniobiorców

