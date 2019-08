Karta Dużej Rodziny w roku szkolnym 2019/2020

Koszty wyprawki szkolnej i zajęć dodatkowych można znacząco obniżyć, korzystając z Karty Dużej Rodziny (KDR).

Wyprawka szkolna jest niezbędnikiem w życiu szkolnym dziecka. Na stronie empatia.mrpips.gov.pl jest wyszukiwarka partnerów KDR i zniżek, które oferują. Przed 1 września warto sprawdzić zniżki przydatne podczas robienia zakupów do szkoły: edukacja – 2159 partnerów, żywność – 2143, sport, rekreacja i turystyka ­– 2076, odzież i obuwie – 1392, kultura ­– 599.

reklama reklama



Wyprawka szkolna może być tańsza

Dzięki KDR, zaoszczędzimy na wydatkach na wyprawkę. Wiele sklepów oferuje zniżki na szkolne artykuły lub cały asortyment dla dzieci. Tak jest i w przypadku sklepu Latawiec. Sklep oferuje 10 proc. zniżki dla posiadaczy KDR na cały asortyment w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych w Warszawie.

Wyprawkę szkolną oferują nie tylko sklepy w stolicy. Zakupy zrobimy też w księgarni Horyzont w Bydgoszczy, w której to użytkownicy KDR mają 15 proc. zniżki w zakupie artykułów szkolnych oraz 10 proc. zniżki w zakupie lektur i pomocy szkolnych. Księgarnia Świat Książki w Gdańsku oferuje 20 proc. rabatu na artykuły szkolne i papiernicze; natomiast sklep Biuroexpres w Krakowie oferuje aż 30 proc. zniżki od cen katalogowych na cały asortyment papierniczy sklepu.

Dużym powodzeniem wśród osób używających Kartę Dużej Rodziny, cieszy się Lidl. Z wykorzystaniem KDR tygodniowo ok. 80 tys. – 90 tys. osób dokonuje zakupów w sieci. – Z myślą o rodzinach wielodzietnych regularnie wprowadzamy promocje na szereg podstawowych produktów, jak i szeroki wybór artykułów szkolnych dostępnych w najbliższych tygodniach w sklepach naszej sieci – tłumaczy Aleksandra Robaszkiewcz.

Wśród innych sieci, które honorują kartę, jest Carrefour. Zniżka przyznawana jest w postaci e-kuponu na okaziciela, przy dokonaniu w sklepie jednorazowo zakupów za min. 50 zł, po uwzględnieniu innych rabatów oraz okazaniu w kasie aktywnej Karty Dużej Rodziny. Wartość otrzymanego e-kuponu KDR uzależniona jest od ostatecznej kwoty figurującej na paragonie fiskalnym potwierdzającym dokonanie przez uczestnika zakupu produktów w sklepie.

Nowy strój na WF z rabatem

Rozpoczęcie roku wiąże się także z zakupem nowego obuwia na WF. Ogólnopolska sieć obuwnicza Deichmann oferuje 10 proc. na nieprzecenione obuwie i plecaki dziecięce, a sieć odzieżowa Coccodrillo – 10 proc. rabatu na wszystkie produkty w regularnych cenach. – Karta Dużej Rodziny została wprowadzona do sieci naszych salonów w kwietniu tego roku. Od tego momentu nasi klienci zrealizowali blisko 5 tysięcy zakupów ze zniżką. Przed zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego jest zauważalny wzrost użycia kart – mówi Monika Urbaniak zastępca kierownika działu analiz z Coccodrillo.

Nie tylko sieci ogólnopolskie mają zniżki, ale też mniejsze sklepy. Buty sportowe, jak i te na co dzień, zakupimy także w Junior Obuwie Dziecięce Roma Bartkiewicz w Radzyminie. Tutaj obuwie dla dzieci kupimy z rabatem 5 proc. na obuwie sezonowe i okolicznościowe oraz rabatem 7 proc. na obuwie korekcyjne i ortopedyczne.

Zniżki na zajęcia dodatkowe

Jednym z najpopularniejszych i często wybieranych sportowych zajęć dodatkowych, jest pływanie (wg badań CBOS z 2018 pływanie jest drugim najczęściej wybieranym sportem przez Polaków). – Posiadacze Kart Dużej Rodziny posiadają zniżki na basen, atrakcje wodne takie, jak: jacuzzi, solarium czy na saunę – tłumaczy Małgorzata Żebrowska z Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Ceny biletów ze zniżką wynoszą 7 zł za bilet ulgowy, 11 zł za bilet normalny, natomiast centy bez zniżki KDR to odpowiednio: 11 i 16,50 zł.

W roku szkolnym, po zajęciach obowiązkowych, można rozwijać swoje pasje. – Posiadacze KDR mają 5 proc. zniżki na zajęcia edukacyjne, artystyczne i ruchowe. Od nowego roku szkolnego będzie ona również obowiązywać na zajęcia muzyczne – mówi Agata Nowakowska z Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Ulgi na zajęcia oferuje Ośrodek Szkoleń Neptun Star Stadnina Koni w Gdańsku: 10 proc. rabatu na pierwsze dziecko; 20 proc. – rabatu na drugie i następne dzieci, a także 10 proc. – rabatu na karnety miesięczne i roczne.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania karty, przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przysługuje także dzieciom w wieku do 18. roku życia, w wieku do 25. roku życia uczących się w szkole lub szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie, a także wydanie jej jest bezpłatne. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu swojego zamieszkania.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny i ciesz się zniżkami.