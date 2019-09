Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem powstanie w 2019 r.

Celem nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) jest utworzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, jako wyspecjalizowanego organu opiniodawczo-doradczego Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, o uprawnieniach w zakresie spraw dotyczących młodego pokolenia.

Do zadań Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem będzie należało w szczególności:

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym projektowanych aktów prawnych, w zakresie dotyczącym młodego pokolenia,

inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Rzeczypospolitej Polskiej,

tworzenie forum dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami społecznymi a organami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia,

wspieranie działalności instytucji dialogu obywatelskiego działających na rzecz młodego pokolenia, w tym dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin.

Kadencja Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem będzie trwała 2 lata. Składać się będzie z nie mniej niż 20 i nie więcej niż 35 członków. Jej członkami będą przedstawiciele Prezydenta RP, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, co najmniej połowę składu Rady stanowić będą przedstawiciele młodzieżowych rad gmin, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

