Rewolucyjne zmiany w Państwowej Inspekcji Sanitarnej od 1 stycznia 2020 r.

Sprawniejszy i bardziej kompleksowy nadzór nad organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), to cel przyjętego we wtorek projektu noweli ustawy o PIS – poinformowało we wtorek w komunikacie Centrum Prasowe Rządu (CIR).

Projekt noweli przedłożył resort zdrowia. Nowe zapisy dają Ministerstwu Zdrowia, któremu podlega PIS za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez PIS.

Z komunikatu rządu wynika, że takie rozwiązanie zapewni lepszy, tzn. skoordynowany i bardziej efektywny, nadzór nad bezpieczeństwem epidemiologicznym oraz żywności w całym kraju (nadzór ze strony PIS). Ponadto organy PIS będą mogły, w świetle nowych regulacji, skuteczniej przeprowadzać urzędowe kontrole żywności.

Projekt przewiduje też m.in. zwiększenie roli koordynacyjno-nadzorczej Głównego Inspektora Sanitarnego tak, aby mógł on pełnić skuteczny nadzór nad zdrowiem publicznym oraz sprawnie podejmować decyzje umożliwiające bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju.

Ponadto Główny Inspektor Sanitarny – kierując Państwową Inspekcją Sanitarną – dzięki nowym zapisom zyska wobec niej nowe kompetencje i będzie decydował o kierunkach jej działania.

"W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności, Główny Inspektor Sanitarny będzie koordynował działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (GIS będzie mógł wydawać PIS polecenia realizowania zadań w celu przeciwdziałania zagrożeniu i polecić jego monitorowanie)" – napisano w komunikacie.

Komunikat wskazuje dalej, że GIS będzie powoływał i odwoływał za zgodą wojewody państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych. Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny po zasięgnięciu opinii wojewody będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

Dodatkowo projekt noweli przewiduje także, że wojewodom podlegać będą państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni. Jak zaznacza biuro prasowe, "taka struktura oznacza wzmocnienie wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie oraz poprawę ochrony praw przedsiębiorców".

Według nowych rozwiązań inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą musieli składać oświadczenia, że nie współpracowali od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. z organami bezpieczeństwa PRL.

W projekcie dodatkowo doprecyzowano też kwestię wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców.

Jednocześnie projekt noweli wprowadzona zmiany w funkcjonowaniu Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, odnoszące się do kompetencji jej organów wobec jednostek organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej i przez niego nadzorowanych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak wyjaśnia biuro rządowe w komunikacie, w tym ostatnim przypadku, chodzi o wymagania kwalifikacyjne państwowych inspektorów sanitarnych MSWiA i pracowników wykonujących czynności kontrolne.

Znowelizowane regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała