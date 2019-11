Czy wiesz już, na czym polega postępowania przygotowawcze w nowym kpc?

Co się dzieje na posiedzeniu przygotowawczym?

Przewodniczący nakłania strony do pojednania i dąży do ugodowego rozwiązania sporu „bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy”. Ma to sprzyjać porozumieniu pozasądowym. Jeżeli na posiedzeniu przygotowawczym sąd skierował strony do mediacji, posiedzenie odracza się do czasu jej zakończenia (art. 205(7) § 1 kpc).

Kiedy się je wyznacza?

Posiedzenie ma być wyznaczane co do zasady w każdej sprawie spornej. Jednak sąd wedle swojego uznania może wyznaczyć takie posiedzenie lub skierować sprawę prosto do rozpoznania na rozprawie, a więc wyznaczenie posiedzenia zależy od dyskrecjonalnej decyzji sędziego.

Kiedy się odbywa?

Posiedzenie takie przewodniczący wyznaczy po złożeniu odpowiedzi na pozew – termin instrukcyjny wskazuje, że powinno to nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od ostatniego pisma złożonego w wyniku zarządzenia przewodniczącego (art. 205(4) § 2 kpc).

Kto bierze w nim udział?

Do udziału w posiedzeniu przygotowawczym są zobowiązani strony i pełnomocnicy, jednak przewodniczący może zwolnić stronę z osobistego uczestnictwa jeśli uzna, iż wystarczająca będzie obecność jej pełnomocnika.

Co w razie niestawiennictwa?

Jeśli powód nie stawi się na posiedzenie przygotowawcze, sąd umarza postępowanie, chyba że pozwany sprzeciwi się temu. Powód może także w ciągu tygodnia od doręczenia postanowienia o umorzeniu usprawiedliwić swoją nieobecność, wówczas sąd uchyli postanowienie. Przepisu tego jednak nie stosuje się w przypadku kolejnego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa.

Czy mogę poprosić, aby czynności dokonywały się bez mojej obecności?

Powód może wnieść o przeprowadzenie postępowania przygotowawczego bez jego udziału, przy czym pamiętać należy, że takiego wniosku nie można już cofnąć. Plan rozprawy wówczas będzie sporządzony bez jego udziału, a ustalenia zawarte w planie wiążące będą wiążące także dla nieobecnego.

Czy posiedzenie przygotowawcze można odroczyć?

Sąd może odroczyć posiedzenie przygotowawcze na maksymalnie 3 miesiące (art. 205(7) § 2 kpc) w przypadku:

realnej możliwości zawarcia ugody przez strony,

potrzeby wyjaśnienia jakichś istotnych okoliczności dla sprawy,

usprawiedliwionego niestawiennictwa strony,

na zgodny wniosek stron, czy czym w tym przypadku można posiedzenie odroczyć dwukrotnie każdorazowo na okres maksymalnie trzymiesięczny.

Plan rozprawy

Jeśli sporu nie uda się rozwiązać, na posiedzeniu sporządza się plan rozprawy (art. 205(9) kpc). Plan taki powinien zawierać następujące elementy:

1) dokładne określenie przedmiotów żądań stron, w tym rozmiar dochodzonych świadczeń wraz z należnościami ubocznymi;

2) dokładnie określone zarzuty, w tym formalne;

3) ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne;

4) terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie;

5) kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz roztrząsania wyników postępowania dowodowego;

6) termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku;

7) rozstrzygnięcia innych zagadnień, o ile są niezbędne do prowadzenia postępowania

