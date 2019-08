Protokół z obrad komisji konkursowej informacją publiczną

Stan faktyczny

Stan faktyczny będący podstawą orzeczenia rysował się następująco: wnioskami z dnia 28 lutego 2019 r., a następnie 5 marca 2019 r. pan U. zwrócił się do wójta gminy o udostępnienie listy kandydatów zgłoszonych w konkursie na stanowisko dyrektora publicznego zakładu opieki, którzy spełniają wymogi formalne oraz protokołów z posiedzenia komisji konkursowej. Protokół komisji zawierał m.in. oferty kandydatów oraz ich odpowiedzi na pytania komisji.

Wójt odmówił ujawnienia informacji, których żądał U. W opinii organu ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i odpowiednie rozporządzenia Ministra Zdrowia wyczerpująco regulują co stanowi informację publiczną, a żądane dokumenty nie zostały wskazane we wskazanych aktach prawa, zatem nie mogą zostać ujawnione ze względu na ochronę prywatności kandydatów.

Skarżący podtrzymywał swój wniosek, powołując się na orzecznictwo sądów w tym zakresie, jednak organ nie znalazł podstaw do zmiany decyzji. W związku z tym, w dniu 8 kwietnia 2019 r. pan U. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność wójta gminy.

Rozstrzygnięcie sądu administracyjnego

WSA w uzasadnieniu swojego wyroku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie o sygnaturze II SAB/Kr 103/19 przypomniał, iż informację publiczną stanowi treść wszelkich dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, dokumentów związanych z organem, a także dokumenty w jakikolwiek sposób danego organu dotyczące. Jest to więc interpretacja dość szeroka – tym bardziej, że uznaje się, że informację publiczną stanowią zarówno treści dokumentów wytworzone bezpośrednio przez organ, ale też te, których organ używa do wykonywania swoich zadań - nawet gdy nie pochodzą od niego wprost.[1]

Idąc dalej, sąd wskazał, iż informację publiczną stanowią wszelkie dane o majątku publicznym i o podmiotach, które takim majątkiem dysponują. Kwalifikować się będą także „materiały dokumentujące fakt lub sposób zadysponowania majątkiem publicznym, w tym treść i postać umów cywilnoprawnych dotyczących takiego majątku”.

Z tej przyczyny sądy administracyjne przyjmują, że oferty składane w postępowaniach – w tym także w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Takie dane mogą podlegać ograniczeniom w ujawnieniu z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy, co jednak nie zmienia faktu, iż stanowią one informację publiczną.

Odnosząc się do konkretnej sytuacji wynikającej w niniejszej sprawie, sąd wskazał, iż publiczne zakłady opieki zdrowotnej realizują cel publiczny (opieka zdrowotna), a dyrektorzy (będący kierownikami jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) kierują działalnością publicznego podmiotu leczniczego i reprezentują go na zewnątrz. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy, za informację publiczną uznaje się także informację o zasadach funkcjonowania podmiotów publicznych, a w tym – informacje o naborze kandydatów do zatrudnienia.

W ocenie Sądu, bez wątpienia żądaną informację o liście kandydatów na dyrektora i protokoły obrad komisji konkursowej należy uznać za informację publiczną. W uzasadnieniu podkreślono także, iż przepisy określające tryb dostępu do informacji publicznej powinny być interpretowane w taki sposób, aby gwarantować obywatelom jak najszersze uprawnienia w tym zakresie, a wszelkie wyjątki muszą być rozumiane wąsko. WSA wskazał, iż oznacza to „stosowanie takich zasad wykładni, które sprzyjają poszerzaniu, a nie zawężaniu obowiązku informacyjnego.”

W konsekwencji takiego rozumienia przepisów, wójt gminy zobowiązany był do udostępnienia żądanej informacji publicznej, a odmowa organu w tym zakresie nie była prawidłowa.

Agnieszka Tomkowiak

Aplikant radcowski w Dziale Prawa Cywilnego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl