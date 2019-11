Zmiany w działach administracji rządowej

Trwa proces legislacyjny nowej ustawy o działach administracji rządowej; powinna ona powstać w ciągu kilku tygodni - mówił w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"W ciągu - mam nadzieję - niewielu tygodni, ta ustawa o działach będzie nowa. Ona się w tej chwili tworzy" - powiedział Sasin w Polskim Radiu 24. Jak mówił, ustawa ta jest ważna dla wielu resortów - aktywów państwowych, resortu klimatu, środowiska "w tej nowej formie, w której ten resort będzie pracował".

"Proces legislacyjny trwa. Tu jest zmiana stu kilkudziesięciu ustaw innych, gdzie ten minister klimatu, minister aktywów będzie występował. Kilka tygodni trzeba poczekać" - wskazał Sasin.

Minister mówił, że nowy resort będzie wykorzystywał "efekt działania synergicznego". "Mamy spółki z podobnego obszaru, chociażby energetyki, tych spółek jest wiele. Sama jedna taka spółka nie może mierzyć się z dużą inwestycją, bo nie posiada na tyle środków" - powiedział. Jako przykład podał spółki energetyczne, które razem będą mogły planować duże inwestycje. "To jest coś, co jest nam potrzebne, również z pomysłem na to, jak zmierzyć się ze skutkami polityki klimatycznej, europejskiej" - dodał.

Zdaniem Sasina obecna energetyka nie odpowiada na wyzwania nowej polityki klimatycznej. "Musimy inwestować w nowe technologie, w nowe źródła energii, i to rzeczywiście można zrobić znacznie lepiej, jeżeli te spółki będą działały razem z tego obszaru" - wskazał.

Powiedział, że polska energetyka nadal jest oparta na węglu "i tak jeszcze bardzo długo pozostanie". Dlatego - jak przekonywał - musimy się dzisiaj z tymi wyzwaniami mierzyć w sferze planowania nowych inwestycji. "I to na pewno będzie łatwiejsze w sytuacji, kiedy ten nadzór nad spółkami - w tym przypadku energetycznymi, ale tu oczywiście możemy mówić o różnych sektorach - będzie skoncentrowany w jednym miejscu, gdzie będzie można tę politykę planować w porozumieniu z konkretnymi resortami. W tym przypadku również z nowym Ministerstwem Klimatu" - powiedział.

Sasin zapewnił, że spółkom Skarbu Państwa nie grozi "żadna karuzela kadrowa czy rewolucja". "Co do zasady, te spółki są właściwie nieźle zarządzane" - ocenił. Przyznał jednak, że "jakieś zmiany na pewno będą" - powiedział. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta