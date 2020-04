Koronawirus. 80 mln zł na preferencyjne pożyczki i odroczenie spłat od samorządu Mazowsza

"To pomoc, której przedsiębiorcy potrzebują i na którą czekają. Nie możemy pozwolić na to, aby po naszej gospodarce zostały jedynie gruzy. Chcemy, aby przedsiębiorcy poczuli się bezpieczni i po opanowaniu epidemii mogli dalej działać" – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Decyzję o skierowaniu 80 mln zł do przedsiębiorców negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 Zarząd Województwa podjął we wtorek 7 kwietnia.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka urzędu marszałkowskiego Marta Milewska, środki te znajdują się w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach obowiązującej umowy o finansowaniu z 14 czerwca 2017 r. Wyjaśniała, że mali i średni przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski i uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach. Pomoc zakłada m.in. możliwość finansowania do 100 proc. na cele obrotowe; maksymalną kwotę pożyczki do 500 tys. zł; okres spłaty do 48 miesięcy; karencję spłaty do 12 miesięcy; oprocentowanie na zasadach de minimis już od 0 proc. oraz brak opłat i prowizji.

Informacje na temat uruchamianych pożyczek będą dostępne na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/mazowieckie/, a także u poszczególnych pośredników finansowych.

Jak informuje urząd marszałkowski, wsparcie dla przedsiębiorców korzystających ze środków zwróconych w ramach instrumentów inżynierii finansowej z perspektywy 2007-2013 obejmie przedsiębiorców, którzy korzystają z funduszy pożyczkowych: Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, Fundacji na rzecz Polskiego Rolnictwa oraz funduszu poręczeniowego - Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w ramach instrumentów zwrotnych z perspektywy 2007-2013.

"Przedsiębiorcy posiadający pożyczki będą mogli skorzystać z 6-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowo-odsetkowych wraz z wydłużeniem okresu pożyczki oraz dodatkowej 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału, automatycznie przedłużającej termin spłaty pożyczki" – zaznacza urząd.

Jak dodaje, jednocześnie w ramach proponowanego przez Fundację na rzecz Polskiego Rolnictwa produktu pożyczkowego będą mogły być finansowane również cele obrotowe i bieżąca działalność, bez dodatkowego uwarunkowania celami inwestycyjnymi np. na zakup towarów handlowych i materiałów czy sfinansowanie bieżących kosztów działalności np. czynszu, opłat czy wynagrodzeń.

"Z kolei dla przedsiębiorców korzystających z produktów poręczeniowych (poręczenia kredytowe, poręczenia pożyczek, poręczenia leasingowe, poręczenia wadialne) przewidziane jest wsparcie w formie m.in. odstąpienia od prowizji za wydłużenie okresu finansowania na wniosek instytucji finansujących (wakacje kredytowe, karencja w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych). Będą też mogli skorzystać z obniżenia prowizji rzędu 0,1-0,2 proc. za udzielane nowe poręczenia w pełnym zakresie działalności, a także uproszczenia i przyśpieszenia procedur ocen ryzyka poręczeniowego z zachowaniem bezpiecznej polityki poręczeniowej" – podkreśla urząd.

Wyjaśnia przy tym, że oznacza to m.in. umożliwienie przedsiębiorcom elektronicznego dostarczania dokumentów. Jak dodaje, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych planuje ponadto wprowadzenie nowych produktów – poręczenia dla przedsiębiorców, którzy są najemcami lokali użytkowych od miasta stołecznego Warszawy, stanowiące kaucję lub wadium oraz poręczenia na dzierżawę maszyn lub urządzeń.