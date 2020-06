Bezpłatne środki ochrony przed koronawirusem dla członków komisji wyborczych

Ministerstwo Zdrowia przygotowało system umożliwiający samorządom zamawianie bezpłatnych środków ochrony indywidualnej na I turę wyborów prezydenckich dla członków obwodowych komisji wyborczych. Zamówienie należy złożyć przez formularz dostępny na stronie soi.mz.gov.pl do 18.06.2020 r. do godz. 15.

Od dziś, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym, samorządy mogą zamówić bezpłatnie: maski, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i płyny do dezynfekcji powierzchni.

- Nad tym rozporządzeniem pracowaliśmy wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Przez portal SOI zabieramy zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej na I turę wyborów. Materiały będą rozdysponowane przez urzędy wojewódzkie we współpracy z MSWiA. Dysponujemy w rezerwach odpowiednim zapasem – podkreśla wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Do tej pory wpłynęły już 564 zamówienia. Informacja o planowanym uruchomieniu została wysyłana przez Krajowe Biuro Wyborcze (z adresu soi@csioz.gov.pl) na dedykowane skrzynki dla gmin w domenie @pkw.gov.pl z zaproszeniem – linkiem do aplikacji. W celu zalogowania się do systemu trzeba kliknąć w link i założyć konto. Należy zapamiętać hasło do aplikacji, ponieważ nie ma możliwości samodzielnego restartowania. Do jego wypełnienia nie jest konieczne posiadanie upoważnienia.

Formularz będzie dostępny do 18.06.2020 r. do godz. 15:00. Ważne jest to, że złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie raz. Nie ma możliwości korekty zamówienia.

Na formularzu zamówienia należy wypełnić następujące pola:

liczba obwodowych komisji wyborczych w gminie; liczba członków wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych; czas pracy członków obwodowych komisji wyborczych (wyrażony jako iloczyn liczby członków komisji i wymiaru ich czasu pracy); rękawiczki (opakowania po 100 szt.); maski; przyłbice; płyn do dezynfekcji rąk (w opakowaniach po 5 litrów); płyn do dezynfekcji powierzchni (w opakowaniach po 5 litrów); dane osoby wypełniającej formularz – imię i nazwisko, numer telefonu.

Problemy z wypełnieniem formularza należy zgłaszać na adres soi.wybory@mz.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia