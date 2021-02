Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

Co to jest Narodowy Spis Powszechny ?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to przeprowadzany przez GUS proces planowania, zbierania, łączenia, oceny, rozpowszechniania i analizy danych demograficznych, społecznych, ekonomicznych oraz o zasobach mieszkaniowych dla najniższych poziomów agregacji danych, w oznaczonym czasie, w odniesieniu do osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 obejmuje się:





osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Kiedy Narodowy Spis Powszechny ?

Narodowy spis powszechny w 2021 roku miał odbyć się w terminie 1 kwietnia 2021 r. - 30 czerwca 2021 r. Nowy projekt ustawy przewiduje jednak wydłużenie terminu przeprowadzania spisu do 30 września 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny czy jest obowiązkowy ?

Przekazanie danych objętych spisem jest obowiązkowe i nieodpłatne. Osoba objęta spisem powszechnym ma obowiązek przeprowadzić samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Osoba, która nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na numer infolinii spisowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 2019 poz. 1775)