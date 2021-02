Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2020/2021

362 studentów otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do MEiN wpłynęło 890 wniosków w tej sprawie. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

Stypendia dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Rektorzy przedstawili ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

reklama reklama



Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów - ile i za co?

Na tej podstawie listy rankingowej Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 362 stypendiów, z tego:

• 285 stypendiów za osiągnięcia naukowe;

• 42 stypendia za osiągnięcia sportowe;

• 35 stypendiów za osiągniecia artystyczne.

Stypendium otrzymały osoby, które uzyskały co najmniej 10 punktów.

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Warszawski ‒ 63, Uniwersytet Jagielloński – 60, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 24, Politechnikę Warszawską – 16 i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 14.

Wypłaty stypendiów 2021

Wysokość stypendium to 17 tys. zł. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez MEiN środków na rachunek bankowy uczelni. Łącznie w roku akademickim 2020/2021 na stypendia Minister przeznaczy ponad 6 mln zł.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium zostaną doręczone studentom i uczelniom drogą pocztową na adres korespondencyjny podany we wniosku. Szczegółowa punktacja wniosków zostanie udostępniona w systemie ZSUN/OSF.

Źródło: MEiN