Szczepienia przeciwko COVID-19 w szkołach?

Rezerwa subwencji ogólnej 2021 - 336 mln zł uzyska 120 jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie trafi do 11 województw, 36 miast na prawach powiatu oraz 73 powiatów.

Polski Ład - zmiany w podatkach, czyli m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, to pozytywne rozwiązanie również dla 700 tys. nauczycieli i pracowników oświaty – podkreślił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Powrót do szkół. Wytyczne dotyczące wsparcia uczniów, nauczania, sprawdzianów i prac domowych

Powrót do szkół - MEiN przygotowało wytyczne dla dyrektorów, nauczycieli i kuratorów oświaty. Mają one na celu wsparcie uczniów w powrocie do szkół. W wytycznych znajdziemy m.in. ograniczenie sprawdzianów i kartkówek, realizowania nowych treści z podstawy programowej, zadawania prac domowych oraz nierozliczanie uczniów z zeszytów, w których wykonywały zadania podczas nauki zdalnej.