Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

Zaliczenia, egzaminy i wakacje – to dla studentów plan na najbliższe tygodnie. Warto, aby uwzględnili jeszcze jedno ważne wydarzenie. Po raz pierwszy w życiu będą mogli samodzielnie wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Jak zdać ten obywatelski egzamin?

Informacje zebrane podczas NSP 2021 będą miały wpływ na życie dzisiejszych studentów. Dane dotyczące sytuacji młodych rodzin, rynku pracy czy mieszkań będą podstawą do działań władz krajowych i lokalnych w tych właśnie obszarach. Dlatego warto się jak najszybciej spisać!

Spis Powszechny - informacje dla studentów

1. Spis trwa do 30 września 2021 r. Twój udział w nim jest obowiązkowy. Nie zwlekaj do ostatnich dni. Jeśli zrobisz to teraz, możesz wygrać w loterii np. samochód.

2. Studiujesz za granicą, ale jesteś zameldowany w Polsce? Pamiętaj, że Ciebie również obejmuje obowiązek spisowy.

3. Zagraniczni studenci uczący się w Polsce, mogą wypełnić formularz spisowy dostępny w językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

4. Wypełnienie formularza zajmuje średnio 15 minut. Dokładnie czytaj pytania. To tylko kwadrans, który da nam wszystkim wiedzę na kolejne 10 lat.

5. Jeśli studiujesz i mieszkasz poza domem rodzinnym, w którym jesteś zameldowany, spisz się pod adresem zamieszkania.

6. Wynajmujesz mieszkanie z innymi osobami i nie chcesz lub nie możesz spisać się wspólnie, spisz się sam i poinformuj o tym współmieszkańców.

7. Na pytania o informacje wrażliwe nie musisz odpowiadać. Warto jednak to zrobić, ponieważ Twój głos reprezentuje młode pokolenie.

8. Jeśli spisali Cię rodzice, ale wolałbyś jednak zrobić to sam, spisz się przez Internet. W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę informacje zawarte w twoim formularzu.

9. Nie masz dostępu do Internetu? Spisz się przez Infolinię 22 279 99 99 lub odbierz telefon od rachmistrza. Często są nimi studenci, którzy złożyli przyrzeczenie zachowania tajemnicy statystycznej oraz zostali przeszkoleni, aby ci pomóc.

10. Pomóż w wypełnieniu obowiązku spisowego swoim rodzicom i dziadkom, zanim oni zrobią to za Ciebie.

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie