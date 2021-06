MEiN proponuje zmiany w liście lektur

Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

Propozycje zmian w liście lektur

Zmiany w wykazie lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie to najważniejsze zmiany w projektach rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki. 9 czerwca przekazaliśmy je do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Na opinie czekamy do czwartku, 8 lipca br.

Zmiany w wykazach lektur obejmują wszystkie etapy kształcenia tj.: edukację polonistyczną na I etapie edukacyjnym (klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna), język polski na II etapie edukacyjnym (klasy IV–VI oraz VII i VIII szkoły podstawowej) oraz język polski w szkołach ponadpodstawowych.

Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim wykazu lektur uzupełniających (w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania). Co istotne w kontekście przygotowań uczniów do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu maturalnego, w przypadku lektur obowiązkowych, w projekcie proponuje się tylko nieliczne zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z wybranych pozycji. Tym samym proponowane w projektach zmiany nie będą skutkowały zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego na obu typach egzaminu.

Zmiany w zakresie lektur wynikają z potrzeby pełniejszej korelacji wykazu lektur z celami kształcenia określonymi w podstawie programowej. Wiążą się one także z zaproponowaniem takich pozycji książkowych, które warto omawiać z uczniami ze względu na ich walory edukacyjne i wychowawcze (czytelny system wartości), elementy konstrukcyjne utworu (konstrukcja świata przedstawionego, wyraziście zarysowana akcja) oraz warstwę językową utworu (polszczyzna staranna, pozbawiona wulgaryzmów i kolokwializmów, nadmiernych ozdobników).

Zmiany dotyczą wyłącznie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego tj. podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r. (ze zmianami) dla szkół podstawowych i szkoły branżowej I stopnia oraz z dnia 30 stycznia 2018 r. (ze zmianami) – dla szkół ponadpodstawowych.

Podstawa programowa przedmiotu historia tańca

W projekcie rozporządzenia została ustalona podstawa programowa przedmiotu historia tańca, jako jednego z przedmiotów, które mogą być realizowane w liceach ogólnokształcących i technikach w zakresie rozszerzonym. Zmiana w tym zakresie jest wprowadzana na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przy zmianie konieczna jest również nowelizacja rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (dodanie przedmiotu historia tańca do katalogu przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym oraz określenie jego wymiaru godzin).

Wychowanie do życia w rodzinie - warunki i sposób realizacji przedmiotu

Proponujemy również zmianę w podstawie programowej dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz dla szkoły branżowej I stopnia w zakresie przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w części dotyczącej Warunków i sposobu realizacji, polegającą na rezygnacji z zalecenia wskazującego, że ww. zajęcia powinny być przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

Przekazujemy do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekty trzech rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniających rozporządzenia:

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

– wraz z uzasadnieniem i OSR.

Źródło: MEiN