300+ w 2021 roku tylko na rachunek bankowy

300+ w 2021 roku można otrzymać wyłącznie na rachunek bankowy. Obsługą programu zajmuje się ZUS. Do kiedy można składać wnioski o świadczenie Dobry Start?

300 + na wyprawkę szkolną - wniosek

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

To kolejny rok programu „Dobry Start”, jednak w tym roku nastąpiły pewne zmiany. Po pierwsze obsługą i wydaniem decyzji w sprawie świadczenia zajmuje się ZUS, po drugie wnioski należy składać tylko elektronicznie, a po trzecie wypłata świadczenia następuje wyłącznie na rachunek bankowy.

- Jeśli chodzi o elektroniczne składanie wniosku, to do dyspozycji rodziców jest kilka kanałów. Mogą to zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej w 15 bankach lub portalu Emp@tia. Natomiast opiekunowie faktyczni, prawni uczących się dzieci, czy dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych - takie wnioski mogą składać jedynie za pośrednictwem PUE ZUS - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS. - W razie trudności z założeniem profilu czy poprawnym wypełnieniu wniosku zapraszamy do naszych placówek, gdzie będzie można uzyskać pomoc w tym zakresie - dodaje.

Program Dobry Start w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Poczta Polska oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu wniosku o świadczenie 300 plus, gdzie zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

- Z naszymi mobilnymi punktami PUE będziemy także w niektórych urzędach miast, gmin, ośrodkach pomocy społecznej i innych placówkach, aby pomóc rodzicom w założeniu profilu PUE i elektronicznym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300 plus. Informacja o dyżurach ZUS jest dostępna na stronie internetowej www.zus.pl, gdzie w zakładce „Dobry Start”, znajduje się harmonogram dyżurów. Jest on na bieżąco aktualizowany i dodawane są kolejne mobilne stanowiska PUE w różnych miejscowościach - informuje rzeczniczka.

300+ na wyprawkę - do kiedy?

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku. Aby złożyć wniosek za pośrednictwem PUE ZUS, trzeba mieć założony profil na tym portalu. Taki profil można założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracowników ZUS.

We wniosku o 300 plus – oprócz innych danych, które są niezbędne do przyznania świadczenia – należy podać numer rachunku bankowego, na który będzie przekazane świadczenie. Ponadto koniecznie trzeba będzie podać adres mailowy i numer telefonu. Te dane będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, dla tych osób, które składały wniosek poprzez bankowość elektroniczną lub portalu Emp@tia, a jeszcze go nie mają.

Profil PUE jest niezbędny dla każdego wnioskującego, bo tam, w skrzynce odbiorczej znajdować się będzie decyzja o przyznaniu świadczenia i inne informacje. - Dlatego też jeśli rodzic złoży wniosek o to świadczenie poprzez bankowość elektronicznej lub portalu Emp@tia, to sprawdzimy, czy ma on profil na portalu PUE ZUS. Jeśli nie, to wówczas założymy taki profil, po to by rodzic mógł sprawdzić stan realizacji swojego wniosku. Natomiast potwierdzenie o rejestracji profilu otrzyma na adres e-mail, który podał we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzyma jednorazowe hasło, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS - tłumaczy Beata Kopczyńska.