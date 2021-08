Oszustwa metodą "na loterię" - ostrzeżenie NFZ

Loteria szczepionkowa staje się okazją do zarobku dla oszustów. NFZ ostrzega przed oszustwami metodą "na loterię". Na czym polegają?

Oszustwa metodą „na loterię”

Otrzymujemy niepokojące sygnały o próbach wyłudzenia pieniędzy przez osoby, które podają się za organizatorów loterii. Osoby te dzwonią i informują o wygranej. Nagrodą mają być leki nierefundowane przez NFZ. Zwycięzca otrzyma nagrodę pod warunkiem, że opłaci dostawę przesyłki.

Dotarły do nas sygnały od pacjentów, do których zadzwoniły osoby podające się za organizatorów loterii. Osoby te informowały o wygranej, którą miały być leki nierefundowane przez NFZ, oraz o konieczności opłacenia przesyłki z nagrodą. Prawdopodobnie to próba wykorzystania trwającej Loterii Narodowego Programu Szczepień (NPSz) do działań niezgodnych z prawem. Narodowy Fundusz Zdrowia już zgłosił ten proceder na Policję.

Loteria szczepionkowa nie przewiduje nagród w postaci leków

Przypominamy, że leki nie są nagrodą w Loterii Narodowego Programu Szczepień, pod którą próbują podszyć się oszuści. Nagrody rzeczowe w Loterii NPSz organizator — czyli Totalizator Sportowy — przekazuje zawsze na własny koszt, po ustaleniu terminu dostawy ze zwycięzcą.

Zgłoś sprawę na Policję

Każdy przypadek wykorzystania Loterii Narodowego Programu Szczepień do nielegalnych praktyk należy zgłaszać organom ścigania.

Szukaj informacji na oficjalnej stronie loterii

Zasady i regulamin Loterii NPSz, lista nagród oraz lista zwycięzców znajdują się na oficjalnej stronie internetowej loterii:

https://www.gov.pl/web/loteria