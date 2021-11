Polski Ład - inwestycje samorządowe w oświacie wyniosą blisko 1,1 mld zł.

Polski Ład - inwestycje samorządowe w oświacie

W ramach 23 mld zł, które zostały rozdysponowane w Polskim Ładzie na inwestycje samorządowe, blisko 1,1 mld zł to są środki finansowe przeznaczone przez samorządy na inwestycje edukacyjne – zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN Przemysław Czarnek i wiceminister Dariusz Piontkowski przedstawili na konferencji prasowej informacje o dotyczących oświaty i wychowania programach rządowych i przedsięwzięciach ministra edukacji i nauki.

"Chcę zacząć od podziękowań dla samorządowców w całej Polsce. W ramach tych 23 mld zł, które zostały rozdysponowane w Polskim Ładzie na inwestycje samorządowe, blisko 1,1 mld zł to są środki finansowe przeznaczone przez samorządy na inwestycje edukacyjne, na rozbudowy szkół, na modernizację szkół, na termomodernizację szkół, na budowę szkół, na budowę przedszkoli (...). To jest wspaniała informacja" – powiedział Czarnek.

Zachęcał samorządowców, aby w kolejnych naborach, które będą ogłaszane w Polskim Ładzie, korzystali z tych pieniędzy i poprawiali infrastrukturę edukacyjną.

Wskazał, że wiele samorządów sięgnęło po nie. "Rekordzistą jest woj. mazowieckie, z uwagi też na jego wielkość" – poinformował. "Niemało środków, ale też bardzo dużo, pozyskało np. woj. lubelskie, gdzie przeznaczono na ten cel 117 mln zł"– podał.

Laboratoria Przyszłości

"Dziś chcemy powiedzieć o tym, co jest obok Polskiego Ładu, co jest w realizacji w Ministerstwie Edukacji i Nauki od pewnego czasu. Zaczniemy od +Laboratoriów Przyszłości+ (...). Ponad miliard złotych przeznaczamy na to w perspektywie kilku miesięcy, na skok cywilizacyjny naszych szkół podstawowych, na budowę nowoczesnych pracowni informatycznych, technicznych. Zainteresowanie jest ogromne" – powiedział szef MEiN.

Przypomniał, że nabór wniosków w tym programie trwa do 15 listopada. Podał, że 86 proc. szkół podstawowych prowadzonych przez samorządy, czyli 10,5 tys. już je złożyło.

"Zachęcamy pozostałe 14 proc. Informujemy też raz jeszcze, że czekamy na nowelizację ustawy, która pozwoli przystąpić do tego programu również wszystkim szkołom podstawowym, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, ale są inne podmioty: stowarzyszenia, fundacje, itd." – powiedział Czarnek.

Programy Ministerstwa Edukacji i Nauki

"Procedujemy w tym momencie obok +Laboratoriów Przyszłości+ jeszcze trzy programy, na które przeznaczamy 125 mln zł na sprzęt multimedialny, na wycieczki oraz książki do przedszkoli, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. To programy: +Poznaj Polskę+, +Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa+ i +Aktywna tablica+" – podał minister.

"Program +Poznaj Polskę+ cieszy się gigantycznym zainteresowaniem (...), to przedsięwzięcie pilotażowe w tym roku, na dobre ruszy 1 stycznia w nowym roku kalendarzowym – w nowym budżecie mamy przeznaczone sto kilkadziesiąt milionów na ten cel" – poinformował.

Przypomniał, że początkowo w tym roku na realizację programu przeznaczono 15 mln zł, ale w związku z dużym zainteresowaniem programem środki w programie zwiększono o dodatkowe blisko 10 mln zł.

"Dziś od rana, od godziny 8.00 jest możliwość ponownie zgłaszania się do tego pilotażu, bo dołożyliśmy kolejne 10 mln zł, a zatem budżet pilotażu podnieśliśmy z 15 do 35 mln zł" – poinformował Czarnek. "Zachęcamy do tej formy edukacji i odbudowywania wspólnoty wśród dzieci i młodzież" – dodał. Nabór potrwa do wyczerpania środków.

Wiceszef resortu edukacji i nauki przybliżył założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i programu +Aktywna tablica+. Piontkowski przypomniał, że oba programy funkcjonowały już wcześniej, miały swoją edycję, która skończyła się w 2019 r. Jeśli chodzi o +Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa+, to – jak powiedział – MEiN odpowiada tylko za jeden komponent, pozostałe są w gestii ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Wiceminister poinformował, że w ramach +Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa+ w 2021 r. do prawie 3,5 tys. placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek publicznych i pedagogicznych trafi ok. 20 mln zł. Podał, że pieniądze te zostały już rozdzielone i są przeznaczone na zakup książek i rozwój czytelnictwa. Wskazał, że trwa nabór na rok 2022. Do rozdysponowania będzie 30 mln zł.

"Do 31 października br. dyrektorzy placówek powinni zgłosić chęć uczestniczenia w tym programie do organów prowadzących, a organy prowadzące wnioski do wojewodów do 20 listopada br." – powiedział Piontkowski.

Dodał, że "ten program po raz pierwszy wspiera przedszkola". "Chcemy, żeby czytanie dla najmłodszych dzieci było czymś naturalnym" – zaznaczył.

Wiceszef MEiN poinformował, że w ramach programu "Aktywna tablica" w 2021 r. prawie 3 tys. placówek otrzyma dofinansowanie, prawie 70 mln zł.

"Ze względu na liczbę szkół korzystają w największym stopniu województwa największe tj. mazowieckie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie i podkarpackie" – powiedział. W ramach programu można kupować do szkół sprzęt multimedialny, nie tylko tablice interaktywne, ale także laptopy i inny sprzęt, który może posłużyć do nauki na odległość.

"Nowym elementem w tym programie jest również to, że przewidujemy możliwość zakupu sprzętu dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ten sprzęt jest znacznie droższy, w związku z tym planujemy znacznie większe środki" – mówił wiceminister.

Podał, że podstawowa kwota, którą może otrzymać szkoła, to 14 tys. zł plus 20 proc. wkładu własnego. Jeśli chodzi o placówki specjalne, to nawet do 100 tys. zł, a szkoły, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami, mogą uzyskać do 35 tys. zł plus wkład własny.

Najwięcej pieniędzy z programu trafi w tym roku do szkół z woj. mazowieckiego – prawie 9,3 mln zł. Po ok. 7 mln zł otrzymają placówki z woj. śląskiego (7,05 mln zł) i małopolskiego (6,96 mln zł). Z kolei wielkopolskie szkoły otrzymają prawie 6,3 mln zł, a podkarpackie ponad 4,7 mln zł. Pozostałe województwa dostaną od prawie 2 do ponad 4 mln zł.

Wiceszef resortu edukacji zwrócił uwagę na to, że w ostatnich kilku miesiącach w edukacji doszło do rewolucji technologicznej. "Nauczyciele w większym stopniu używają narzędzi elektronicznych także w nauczaniu stacjonarnym" – stwierdził.

Piontkowski podał, że na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, znanej wcześniej jako epodreczniki.pl, zarejestrowanych jest ponad 6 mln nauczycieli i uczniów.