Minister Czarnek o Bonie szkolnym – poznaj Polskę: pedagogika dumy, zamiast pedagogiki wstydu

Program "Bon szkolny - poznaj Polskę” pozwoli uczniom zwiedzać nasz kraj, poznawać jego piękno i kulturę. Wszystko po to, by młodzi ludzie byli dumni z tego, że są Polakami; pedagogika dumy, zamiast pedagogiki wstydu – mówił 7 września 2023 r. Przemysław Czarnek minister edukacji i nauki.

Bon szkolny - poznaj Polskę

W dniu 7 września 2023 r. rano ogłoszono czwarty punkt programu Prawa i Sprawiedliwości – "Bon szkolny - poznaj Polskę”, w ramach którego sfinansowane zostaną wycieczki dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. Minister podał, że w przyszłym roku prawie 5 mln uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w Polsce.



"Dziś rano ogłosiliśmy czwarty konkret programu Prawa i Sprawiedliwości +Bon szkolny - poznaj Polskę+. Program +Poznaj Polskę+ uruchomiliśmy dwa lata temu. Do tej pory spowodował on, że 920 tys. dzieci za 182 mln zł dofinansowania udało się w Polskę” – powiedział na konferencji szef MEiN.

REKLAMA

4⃣ konkret PiS to „Bon szkolny - Poznaj Polskę”. Dofinansujemy dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy, każdego ucznia w Polsce. Inwestujemy w młodych ludzi, aby mogli z dumą odwoływać się do własnej kultury, historii, osiągnięć Polski, a także czuli dumę z bycia… pic.twitter.com/HcFEq6TU8n September 7, 2023

REKLAMA

Program, jak zaznaczył, cieszy się ogromną popularnością, a chętnych jest tak wielu, że pula środków w dotychczasowych edycjach była zagospodarowywana w ciągu kilku godzin.



"Widząc popularność tego programu i wielką chęć uczniów korzystania z uroków Polski, poznawania Polski, premier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, zdecydowali, że dołożymy zdecydowanie więcej pieniędzy i na bazie programu +Poznaj Polskę+ utworzymy +Bon szkolny – poznaj Polskę+” - wskazał. "Czym to się będzie różniło? Oto tym, że wszyscy dostaną środki finansowe. Nie trzeba będzie czekać rano i klikać, by złożyć wniosek jak najszybciej, by pozyskać środki” – dodał szef MEiN.



Dzięki temu, jak podał, w przyszłym roku, od wiosny, blisko 5 mln dzieci i młodzieży, jeśli tylko szkoły będą chciały i organy prowadzące złożą wnioski, uda się w Polskę, by ją poznawać, jej piękno i kulturę. "Wszystko po to, by być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami. Pedagogika dumy, zamiast pedagogiki wstydu” – akcentował minister.

Przemysław Czarnek uczestniczy w czwartek w "Drugim Rajdzie Martyrologii Poległych Lubelszczyzny". Bierze w nim udział 150 osób, trasa liczy 30 kilometrów. Wyruszając na trasę, szef MEiN dziękował młodzieży i nauczycielom za uczestnictwo w wydarzeniu. Akcentował, że rajd rowerowy jest lekcją historii na sportowo - daje możliwość poznania ważnych miejsc na mapie Lubelszczyzny i zdobycia wiedzy o tym, komu zawdzięczamy naszą wolność. (PAP)

Dofinansowanie w programie "Bon szkolny - Poznaj Polskę" to co najmniej 80 proc. do 100 proc.

Dofinansowanie do wycieczek szkolnych w ramach programu "Bon szkolny - Poznaj Polskę" będzie wynosiło co najmniej 80 proc. do 100 proc. - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podał, że na realizację programu przeznaczone będzie ponad miliard złotych.



Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił o tym punkcie programu PiS podczas briefingu w Serokomli (woj. lubelskie) na trasie rowerowego Drugiego Rajdu Martyrologii Poległych Lubelszczyzny.



Przypomniał, że dotąd w programie "Poznaj Polskę" szkoły mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do wycieczki jednodniowej, 10 tys. zł - do wycieczki dwudniowej i 15 tys. zł - do wycieczki trzydniowej. "Teraz te zasady będziemy zmieniać" - zapowiedział szef MEiN.



"Finansowanie do tej pory wynosiło 80 proc. Teraz możemy powiedzieć, że będzie co najmniej 80 proc. do 100 proc." - poinformował Czarnek.



"Te reguły będziemy ogłaszać jesienią tego roku po to, by na wiosnę, wczesną wiosną, rozpocząć nabór, żeby wszyscy mieli szansę skorzystać z tych środków" - podał.



"Jeszcze raz powtarzam: będzie to ponad miliard złotych, zamiast 182 mln przez dwa lata. To umożliwi wyjazd wszystkim, jeśli tylko będą chcieli, i wiosną, i jesienią, na te wycieczki edukacyjne" - podkreślił minister edukacji i nauki. (PAP)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Piotr Nowak, Danuta Starzyńska-Rosiecka