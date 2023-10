Czy w DPS-ach będzie zakaz spożywania alkoholu?

Na Zjednoczoną Prawicę (w tym PiS) chce zagłosować 34,6 proc., na Koalicję Obywatelską (m.in. PO) - 27,9 proc., na Lewicę - 11,4 proc., na Konfederację - 7,7 proc., a Trzecia Droga jedynie 7,6 proc. (co oznacza, że ugrupowanie to nie wchodzi do Sejmu. Tak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News przeprowadzonego w dniach 5-7 października.