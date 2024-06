Do 1000 zł brutto więcej wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2024 r. Podwyżki w gminach i powiatach dla pracowników samorządowych. Zajdzie też korekta katalogu stanowisk

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia, które ma na celu przede wszystkim uaktualnienia minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nowe stawki uwzględniają wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł a od 1 lipca 2024 r. wyniesie 4300 zł brutto.

W tym celu konieczna jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 oraz z 2023 r. poz. 1102).

Wynagrodzenia pracowników samorządowych – podwyżka od 1 lipca 2024 r.

Omawiany projekt rozporządzenia przewiduje podwyższenie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określonego w I. Tabeli w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.



W tabeli stanowisk wykorzystane są kategorie zaszeregowania od I do XVIII, zaś kategorie XIX i XX pozostają do dyspozycji pracodawcy. Natomiast zgodnie z art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych, pracodawca określa w regulaminie wynagradzania m.in. maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego we wszystkich kategoriach. Projekt przewiduje następujący wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że w ww. tabeli poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego jest obecnie niższy do VI kat. Od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 lipca 2024 r. (4300 zł brutto). Pracodawca jednak będzie mógł ustalić pracownikowi uprawnionemu jedynie do wynagrodzenia zasadniczego, gwarantowaną ustawowo wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, bowiem jest on upoważniony do określenia maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w regulaminie wynagrodzenia.



Warto wiedzieć, że wynagrodzenie pracownika samorządowego nie może być ustalone poniżej kwoty określonej dla przypisanej mu kategorii zaszeregowania. Dlatego ustalenie poziomu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. Zaszeregowania dla pracowników samorządowych na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. w wysokości 4300 zł oznaczałoby 30% podwyżkę (1000 zł). A obecnie podwyżki dla pracowników państwowej sfery budżetowej określone są na poziomie 20%.

Ważne W aktualnym stanie prawnym minimalne wynagrodzenie za pracę poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym m.in. dodatek funkcyjny, premie, nagrody oraz dodatki do wynagrodzenia z wyjątkami określonymi w ustawie.

Korekta katalogu stanowisk

Omawiany projekt przewiduje też korektę katalogu stanowisk. W tym zakresie proponowane są następujące zmiany w załączniku nr 3 w II. Tabeli w części D:



1) w części I. „Wszystkie urzędy i wszystkie samorządowe jednostki organizacyjne” w grupie stanowisk „Stanowiska kierownicze urzędnicze” przeredagowanie lp. 4, 7 i 8 w taki sposób, aby stanowiska geodety powiatowego i geodety województwa usytuować na poziomie kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej co wiąże się z ustaleniem XVI kategorii zaszeregowania (dotychczas XV). Jednocześnie nazwę stanowiska geodeta wojewódzki przeredagowano na geodeta województwa, tj. zgodnie z nazwą przyjętą w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752).



2) w części II. zamianę kolejności stanowisk określonych w części „Stanowiska w straży gminnej” w części „Stanowiska urzędnicze” lp. 3 – starszy specjalista i lp. 4 – młodszy inspektor. Zgodnie z hierarchią stanowisk określoną w art. 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1763), stanowisko młodszy inspektor poprzedza w katalogu stanowisk stanowisko starszy specjalista. Jednocześnie dla stanowiska młodszy inspektor podwyższono kategorię zaszeregowania do XII (dotychczas XI), tj. tak jak obowiązuje dla stanowiska starszy specjalista.



3) w części IV. w części „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych” podwyższenie kategorii zaszeregowania o jedną dla stanowisk: lp. 27 starszy opiekun medyczny z kategorii XI na XI i z X na XI, lp. 31 opiekun medyczny z kategorii X na XI i IX na X, lp. 38 opiekun w ośrodku pomocy społecznej z kategorii V na VI i lp. 39 młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej z kategorii IV na V. Powyższe propozycje wynikają z konieczności zrównania ww. stanowisk (z racji wykonywania zadań o podobnych charakterze) ze stanowiskiem starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej (lp. 18 kategoria zaszeregowania XII)) i opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej (lp. 26 kategoria zaszeregowania XI).



4) uchylenie części XXI. „Schroniska dla zwierząt, ogrody zoologiczne, banki genów, ośrodki edukacji przyrodniczej, centra hodowli gatunków chronionych oraz zagrożonych, ośrodki rehabilitacji” przy jednoczesnym przeniesieniu grupy uchylonych przepisów do części I. w II. Tabeli w części D. Problem został zgłoszony przez pracowników samorządowych zatrudnionych w schronisku dla zwierząt zorganizowanym jako wydział urzędu miasta, w związku z czym pracownicy, którzy zajmowali się np. opieką nad zwierzętami zatrudnieni zostali na stanowisku robotnik, bowiem wśród stanowisk określonych dla urzędu nie przewidziano w rozporządzeniu stanowisk niezbędnych w schronisku dla zwierząt. Nowe usytuowanie stanowisk jako grupy stanowisk „Stanowiska techników, opiekunów zwierząt, edukatorów przyrody, stanowiska związane z ochroną zagrożonych i chronionych gatunków zwierząt i roślin, rehabilitacją” umożliwi zastosowanie ich zarówno w urzędach jak i samorządowych jednostkach organizacyjnych (starszy technik weterynarii, wykwalifikowany opiekun zwierząt, edukator przyrodniczy, technik weterynarii, pomoc (weterynaryjna, zootechniczna), opiekun zwierząt, młodszy opiekun zwierząt).

Termin wejścia w życie nowych przepisów

Omawiane rozporządzenie nowelizujące ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Źródło: Projekt (z 23 maja 2024 r.) rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

