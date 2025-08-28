REKLAMA

Na kilkunastu kąpieliskach nad Bałtykiem pojawiły się czerwone flagi

Na kilkunastu kąpieliskach nad Bałtykiem pojawiły się czerwone flagi

28 sierpnia 2025, 12:40
Na kilkunastu kąpieliskach nad Bałtykiem pojawiły się czerwone flagi
Na kilkunastu kąpieliskach nad Bałtykiem pojawiły się czerwone flagi
Na kilkunastu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim pojawiły się czerwone flagi. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne oraz zakwit sinic.

Czerwone flagi nad Bałtykiem

Z danych opublikowanych w czwartek w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że ze względu na wysokie fale i silne prądy wsteczne zamkniętych jest kilkanaście nadmorskich kąpielisk w m.in. Dąbkach (4 kąpieliska), Bobolinie (2), Darłowie (8), Kopaniu, Wiciu (2) czy Ustce (1).

Ze względu na zakwit sinic na woj. zachodniopomorskim nadal nieczynne jest kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz kąpielisko nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu.

W woj. pomorskim z powodu zakwitu sinic czerwone flagi powiewają na kąpielisku gminnym w Przywidzu oraz we Wdzydzach nad jeziorem Jelenie.

Z kolei nad jeziorem Mausz w Ostrowiu Mauszu na Kaszubach woda jest nieprzydatna do kąpieli z uwagi na podwyższony poziom enterokoków.

Uwaga na sinice

Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu – od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: PAP
