Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Rewolucja w liczeniu stażu pracy. Samorządy muszą przygotować się na zmiany od stycznia 2026 roku

Rewolucja w liczeniu stażu pracy. Samorządy muszą przygotować się na zmiany od stycznia 2026 roku

19 września 2025, 12:17
[Data aktualizacji 19 września 2025, 13:06]
mec. Bartłomiej Tkaczyk
mec. Bartłomiej Tkaczyk
Radca prawny, Partner w kancelarii LEGALLY.SMART
Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która diametralnie zmienia sposób liczenia pracowniczego stażu pracy. Od 1 stycznia 2026 roku do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, będzie można wliczyć m.in. okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz świadczenia usług na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych.

Zmiany te szczególnie istotne będą dla pracodawców samorządowych, wpłyną bowiem na sposób naliczania dodatku za wieloletnią pracę czy przyznawania nagród jubileuszowych. Komentarza w tej sprawie udziela mecenas Bartłomiej Tkaczyk, partner w kancelarii LEGALLY.SMART.

Nowelizacja przepisów stanowi istotny krok w stronę zrównania praw pracowników etatowych i osób wykonujących pracę w innych formach. Jednak dla jednostek samorządu terytorialnego zmiany te oznaczają konkretne wyzwania organizacyjne i budżetowe. Pracodawcy będą musieli szczegółowo analizować przedstawiane przez pracowników okresy działalności gospodarczej czy świadczenia usług w kontekście ich kwalifikowalności do stażu pracy. Pojawia się też pytanie, jak w praktyce udokumentować takie okresy i jak interpretować je w kontekście przepisów ustawy o pracownikach samorządowych. Już teraz warto przygotować odpowiednie procedury i przeanalizować potencjalne skutki finansowe wdrożenia nowych zasad – wyjaśnia mec. Bartłomiej Tkaczyk z kancelarii LEGALLY.SMART.

Zmiany będą działały wstecz – to znaczy, że do nowego stażu pracy będą też brane pod uwagę okresy pracy na działalności gospodarczej oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, które już zostały przepracowane, pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania.

Szacuje się, że z nowych regulacji skorzysta około 1,9 miliona osób pracujących na umowach cywilnoprawnych lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Ponadto projekt przewiduje, że okresy takie jak umowa agencyjna, zawieszenie działalności gospodarczej z powodu opieki nad dzieckiem, czy też czas spędzony jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność, także będą mogły być wliczane – oczywiście jeśli spełnione zostaną wymogi dokumentacyjne.

oprac. Iga Leszczyńska
