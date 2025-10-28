REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Na razie dyskusja. O zrównaniu zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego. Na razie tylko dla osób bez emerytury i renty. Ale kto wie jak będzie kiedyś?

Na razie dyskusja. O zrównaniu zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego. Na razie tylko dla osób bez emerytury i renty. Ale kto wie jak będzie kiedyś?

28 października 2025, 21:57
[Data aktualizacji 26 października 2025, 12:40]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Na razie dyskusja. O zrównaniu zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego. Na razie tylko dla osób bez emerytury i renty. Ale kto wie jak będzie kiedyś?
Shutterstock

Wiadomo, że zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) nie będzie podwyższony do 2028 r. Pojawił się postulat podwyżki tylnymi drzwiami poprzez zrównanie wysokości tego zasiłku z dodatkiem pielęgnacyjnym (w 2025 r. 348,22 zł). Różnica między tymi zasiłkami wynosi 132,38 zł. I tyle zyskałyby osoby w wieku 75+, gdyby pomysł zrównania dwóch świadczeń został wprowadzony. Byłaby to podwyżka nie dla wszystkich beneficjentów zasiłku pielęgnacyjnego, a tylko bardzo wąskiego grona osób. No bo ile jest 75-latków bez prawa do emerytury i renty? To niszowe sytuacje. Zazwyczaj osoba w wieku 75+ ma emeryturę albo rentę. Otrzymuje wtedy dodatek pielęgnacyjny. Ale są osoby, które w wieku 75 lat nie mają prawa do emerytury i renty. Bardzo rzadko, ale są takie osoby. I dla nich jest adresowany pomysł, aby ich zasiłek pielęgnacyjny był podniesiony do dodatku pielęgnacyjnego.

Problem dotyczy osoby 75+ bez prawa do emerytury albo renty - mają wtedy prawo do niższego zasiłku pielęgnacyjnego. Sejm i Senat zajmowały się tym tematem w trybie rozpatrywania petycji już rok temu. Jak to zazwyczaj jest z petycjami, nic z nich nie wynika. Ale temat pojawił się nowo w przestrzeni publicznej. Zobaczmy jak to było rok temu:

Problem opisano w treści petycji, która trafiła do Sejmu - plik pdf do ściągnięcia

plik

plik

Autorem petycji jest Eugeniusz Szymala - od wielu lat próbuje przekonać polityków do korzystnych zmian dla emerytów i rencistów w prawie (takich jak podwyżka wysokości zasiłku pielęgnacyjnego.

petycja w sprawie zrównania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego - SENAT

petycja w sprawie zrównania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego - SENAT

Senat

Ważne

Postulat zrównania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego dotyczy bardzo specyficznej i rzadkiej sytuacji. Chodzi o osoby w wieku 75 plus, które nie mają prawa do emerytury albo renty. Pobierają więc zasiłek pielęgnacyjny (niższa wartość), a nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego (wyższa wartość).

Przykład

Pan Antoni (wiek 77 lata) nie ma prawa do emerytury i renty. Otrzymuje więc zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł (MOPS), a nie dodatek pielęgnacyjny 348,22 zł (ZUS).

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego zrównująca do dodatku pielęgnacyjnego

Infor.pl opisywał wiele razy prace w Senacie dotyczące zrównania zasiłku pielęgnacyjnego (w 2025 r. 215,84 zł) i dodatku pielęgnacyjnego (w 2025 r. 348,22 zł).

W Senacie idea była taka, że nie udało się w 2024 r. bezpośrednio podnieść kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Więc stałoby się to pośrednio poprzez powiązanie zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym (bo dodatek jest wyższy i stale waloryzowany). W Sejmie chodziło o coś innego – o rzadką sytuację, kiedy osoba 75+ nie ma renty ani emerytury. Wtedy nie otrzymuje dodatku pielęgnacyjnego, a zasiłek pielęgnacyjny. Czym to się różni? Wysokością świadczeń. Porównajmy:

dodatek pielęgnacyjny (wartość w 2025 r. po waloryzacji 348,22 zł), a

zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł).

Żeby zrozumieć problem porównajmy też przepisy o dodatku pielęgnacyjnym i przepisy o zasiłku pielęgnacyjnym:

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje automatycznie po ukończeniu 75 roku życia

"Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia."

Podstawą prawną jest art. 75 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z przepisu wynika, że osoba w wieku 75+ nie otrzymuje automatycznie dodatku pielęgnacyjnego z uwagi na kryterium wieku – musi mieć (dodatkowo) prawo do emerytury albo renty.

Zasiłek pielęgnacyjny

Podstawa prawna

Art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie, która ukończyła 75 lat (komentarz - tu nie ma wymogu posiadania prawa do renty albo emerytury).

Podstawa prawna - kilka informacji o petycji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego

Petycja (BKSP-155-X-336/24) została wniesiona na podstawie:

1) art. 63 Konstytucji RP oraz

2) art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Autor petycji w 2024 r. był Eugeniusz Szymala – weteran walki o podniesienie wartości zasiłku pielęgnacyjnego. Autor petycji wyraził zgodę na ujawnienie jego danych osobowych jako osoby wnoszącej petycję (taką możliwość daje ustawa o petycjach). Pan Eugeniusz traktuje petycję z 2024 r. jako kontynuację swoich działań sprzed wielu lat. Nie udało się wtedy, być może uda się dzisiaj. W poprzednich kadencjach Sejmu padły słowa, z których wynika, że posłowie popierali ten projekt (w zakresie zrównania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego).

Autor petycji domaga się aby w Sejmie pojawiła się inicjatywa ustawodawcza w sprawie zrównania kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z kwotą dodatku pielęgnacyjnego, ale tylko w odniesieniu do osób które ukończyły 75 lat. Jest dla niego oczywiste że zasiłek pielęgnacyjny powinien być równy dodatkowi pielęgnacyjne pielęgnacyjnemu.

Sprawy nie udało się załatwić w 2024 r. jak i w 2025 r.

Źródło: INFOR
