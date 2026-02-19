RPO: Zakaz fajerwerków byłby ograniczeniem wolności i praw jednostek
Posłowie chcą wprowadzić całkowity zakaz używania niektórych fajerwerków. Sprzeciwia się temu Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem taki zakaz byłby nadmiernym ograniczeniem wolności i praw jednostek.
- Posłowie chcą wprowadzenia zakazu fajerwerków
- Całkowity zakaz fajerwerków godzi w wolność i prawa jednostki
- Używanie fajerwerków może być niebezpieczne
Posłowie chcą wprowadzenia zakazu fajerwerków
W ubiegłym tygodniu sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. ochrony zwierząt zarekomendowała uchwalenie poselskiego projektu, który przewiduje od lipca 2027 r. zakaz używania niektórych fajerwerków, m.in. małych wyrzutni i petard. Rady gmin mogłyby uchwalić wyjątek od zakazu w Sylwestra i Nowy Rok.
Przypomnijmy, że wyroby pirotechniczne widowiskowe dzielą się na cztery grupy:
- F1 (bardzo niski stopień zagrożenia, np. zimne ognie),
- F2 (niski stopień zagrożenia, np. małe wyrzutnie, rzymskie ognie),
- F3 (średni stopień zagrożenia, np. większe baterie),
- F4 (wysoki stopień zagrożenia, m.in. profesjonalne moździerze na profesjonalne pokazy). Wyroby tej klasy – do zastosowań profesjonalnych – przeznaczone są do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną.
Całkowity zakaz fajerwerków godzi w wolność i prawa jednostki
Do kwestii ewentualnego zakazu stosowania środków pirotechnicznych odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Jego zdaniem całkowite zabronienie korzystania z fajerwerków godzi w wolność i prawa jednostki.
„Całkowity zakaz używania fajerwerków byłby nadmiernym ograniczeniem wolności i praw jednostek. Natomiast rozwiązaniem, które powinno być rozważone, jest wyposażenie organów jednostek samorządu terytorialnego (np. rad gmin) w niebudzącą wątpliwości kompetencję do zakazywania lub ograniczania prawa do używania fajerwerków na określonym obszarze” – zaznaczył Marcin Wiącek.
RPO zwrócił się do ministrów zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji o podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która przyznawałaby organom gmin „jednoznaczne i nie budzące wątpliwości kompetencje” do podejmowania uchwał wprowadzających zakazy lub ograniczenie korzystanie z fajerwerków na danym obszarze.
Używanie fajerwerków może być niebezpieczne
Jednocześnie w swoim piśmie Wiącek zwrócił uwagę na wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia i życia skutki stosowania fajerwerków.
„Aktualny stan wiedzy nie pozostawia wątpliwości, że wystrzały fajerwerków, zwłaszcza tych z klasy F2, F3 i F4, stanowią realne zagrożenie dla zdrowia, a czasem także życia ludzi, jak również mają negatywny wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo obywateli” – podkreślił RPO.
Rzecznik zwrócił również uwagę, że używanie fajerwerków często powoduje pożary, które prowadzą do zniszczenia mienia zarówno prywatnego jak i publicznego co dodatkowo obciąża służby porządkowe, zwłaszcza w okresie Sylwestra i Nowego Roku.
