Posłowie chcą wprowadzić całkowity zakaz używania niektórych fajerwerków. Sprzeciwia się temu Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem taki zakaz byłby nadmiernym ograniczeniem wolności i praw jednostek.

Posłowie chcą wprowadzenia zakazu fajerwerków

W ubiegłym tygodniu sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. ochrony zwierząt zarekomendowała uchwalenie poselskiego projektu, który przewiduje od lipca 2027 r. zakaz używania niektórych fajerwerków, m.in. małych wyrzutni i petard. Rady gmin mogłyby uchwalić wyjątek od zakazu w Sylwestra i Nowy Rok.

Przypomnijmy, że wyroby pirotechniczne widowiskowe dzielą się na cztery grupy:

F1 (bardzo niski stopień zagrożenia, np. zimne ognie),

(bardzo niski stopień zagrożenia, np. zimne ognie), F2 (niski stopień zagrożenia, np. małe wyrzutnie, rzymskie ognie),

(niski stopień zagrożenia, np. małe wyrzutnie, rzymskie ognie), F3 (średni stopień zagrożenia, np. większe baterie),

(średni stopień zagrożenia, np. większe baterie), F4 (wysoki stopień zagrożenia, m.in. profesjonalne moździerze na profesjonalne pokazy). Wyroby tej klasy – do zastosowań profesjonalnych – przeznaczone są do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną.

Całkowity zakaz fajerwerków godzi w wolność i prawa jednostki

Do kwestii ewentualnego zakazu stosowania środków pirotechnicznych odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Jego zdaniem całkowite zabronienie korzystania z fajerwerków godzi w wolność i prawa jednostki.

„Całkowity zakaz używania fajerwerków byłby nadmiernym ograniczeniem wolności i praw jednostek. Natomiast rozwiązaniem, które powinno być rozważone, jest wyposażenie organów jednostek samorządu terytorialnego (np. rad gmin) w niebudzącą wątpliwości kompetencję do zakazywania lub ograniczania prawa do używania fajerwerków na określonym obszarze” – zaznaczył Marcin Wiącek.

RPO zwrócił się do ministrów zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji o podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która przyznawałaby organom gmin „jednoznaczne i nie budzące wątpliwości kompetencje” do podejmowania uchwał wprowadzających zakazy lub ograniczenie korzystanie z fajerwerków na danym obszarze.

Używanie fajerwerków może być niebezpieczne

Jednocześnie w swoim piśmie Wiącek zwrócił uwagę na wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia i życia skutki stosowania fajerwerków.

„Aktualny stan wiedzy nie pozostawia wątpliwości, że wystrzały fajerwerków, zwłaszcza tych z klasy F2, F3 i F4, stanowią realne zagrożenie dla zdrowia, a czasem także życia ludzi, jak również mają negatywny wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo obywateli” – podkreślił RPO.

Rzecznik zwrócił również uwagę, że używanie fajerwerków często powoduje pożary, które prowadzą do zniszczenia mienia zarówno prywatnego jak i publicznego co dodatkowo obciąża służby porządkowe, zwłaszcza w okresie Sylwestra i Nowego Roku.