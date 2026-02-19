REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » RPO: Zakaz fajerwerków byłby ograniczeniem wolności i praw jednostek

RPO: Zakaz fajerwerków byłby ograniczeniem wolności i praw jednostek

19 lutego 2026, 14:42
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
RPO: Zakaz fajerwerków byłby ograniczeniem wolności i praw jednostek
Posłowie chcą wprowadzić całkowity zakaz używania niektórych fajerwerków. Sprzeciwia się temu Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem taki zakaz byłby nadmiernym ograniczeniem wolności i praw jednostek.

Posłowie chcą wprowadzenia zakazu fajerwerków

W ubiegłym tygodniu sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. ochrony zwierząt zarekomendowała uchwalenie poselskiego projektu, który przewiduje od lipca 2027 r. zakaz używania niektórych fajerwerków, m.in. małych wyrzutni i petard. Rady gmin mogłyby uchwalić wyjątek od zakazu w Sylwestra i Nowy Rok.

Przypomnijmy, że wyroby pirotechniczne widowiskowe dzielą się na cztery grupy:

  • F1 (bardzo niski stopień zagrożenia, np. zimne ognie),
  • F2 (niski stopień zagrożenia, np. małe wyrzutnie, rzymskie ognie),
  • F3 (średni stopień zagrożenia, np. większe baterie),
  • F4 (wysoki stopień zagrożenia, m.in. profesjonalne moździerze na profesjonalne pokazy). Wyroby tej klasy – do zastosowań profesjonalnych – przeznaczone są do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną.

Całkowity zakaz fajerwerków godzi w wolność i prawa jednostki

Do kwestii ewentualnego zakazu stosowania środków pirotechnicznych odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Jego zdaniem całkowite zabronienie korzystania z fajerwerków godzi w wolność i prawa jednostki.

„Całkowity zakaz używania fajerwerków byłby nadmiernym ograniczeniem wolności i praw jednostek. Natomiast rozwiązaniem, które powinno być rozważone, jest wyposażenie organów jednostek samorządu terytorialnego (np. rad gmin) w niebudzącą wątpliwości kompetencję do zakazywania lub ograniczania prawa do używania fajerwerków na określonym obszarze” – zaznaczył Marcin Wiącek.

RPO zwrócił się do ministrów zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji o podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która przyznawałaby organom gmin „jednoznaczne i nie budzące wątpliwości kompetencje” do podejmowania uchwał wprowadzających zakazy lub ograniczenie korzystanie z fajerwerków na danym obszarze.

Używanie fajerwerków może być niebezpieczne

Jednocześnie w swoim piśmie Wiącek zwrócił uwagę na wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia i życia skutki stosowania fajerwerków.

„Aktualny stan wiedzy nie pozostawia wątpliwości, że wystrzały fajerwerków, zwłaszcza tych z klasy F2, F3 i F4, stanowią realne zagrożenie dla zdrowia, a czasem także życia ludzi, jak również mają negatywny wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo obywateli” – podkreślił RPO.

Rzecznik zwrócił również uwagę, że używanie fajerwerków często powoduje pożary, które prowadzą do zniszczenia mienia zarówno prywatnego jak i publicznego co dodatkowo obciąża służby porządkowe, zwłaszcza w okresie Sylwestra i Nowego Roku.

Źródło: PAP
Sektor publiczny
19 lut 2026

Posłowie chcą wprowadzić całkowity zakaz używania niektórych fajerwerków. Sprzeciwia się temu Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem taki zakaz byłby nadmiernym ograniczeniem wolności i praw jednostek.
