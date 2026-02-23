Liczby, które powinny zaniepokoić
REKLAMA
REKLAMA
Według WHO depresja dotyka ponad 330 mln ludzi na świecie, w Polsce cierpi na nią około 1,2 mln do 4 mln osób i jest jedną z głównych przyczyn niezdolności do pracy. Analizy wskazują, że do 2030 r. może to być najczęściej występujące schorzenie, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę diagnoz we wszystkich grupach wiekowych. W Europie zaburzenia psychiczne kosztują gospodarki ponad 600 mld euro rocznie – ponad 4 proc. PKB. Te koszty to nie tylko leczenie, ale utrata produktywności.
Jak zatem mądrze zarządzać zdrowiem psychicznym w organizacji?
REKLAMA
REKLAMA
Zapraszamy do oglądania webinarów, pigułek wiedzy oraz czytania naszego e-booka.
Poniedziałek 23.02.2026
10.00 - 11.00
REKLAMA
Debata: Wypalenie bez winnych - Bliżej siebie - Agata Śwornowska Kurto
12.00 - 12.20
Samotnośc Lidera i Liderki - ALK - Anna Kieszkowska - Grudny
13.00 - 13.30
Szczerość kontra samooszukiwanie: instrukcja obsługi psychiki na rok 2026 - Katarzyna Lorenc
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA