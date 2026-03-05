REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Tysiące ton piasku na drogach po zimie. Wdychamy niebezpieczne frakcje PM 10, PM 2,5 oraz PM 1,0. Kto to posprząta?

Tysiące ton piasku na drogach po zimie. Wdychamy niebezpieczne frakcje PM 10, PM 2,5 oraz PM 1,0. Kto to posprząta?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 12:43
piach i pył na ulicach po zimie kto to posprząta bezpieczeństwo
Tysiące ton piasku na drogach po zimie. Wdychamy niebezpieczne frakcje PM 10, PM 2,5 oraz PM 1,0. Kto to posprząta?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Po srogiej zimie 2025/2026 na drogach leżą tysiące ton piasku. To zagraża bezpieczeństwu kierujących pojazdami, ale i pieszych. Wdychamy niebezpieczne frakcje PM 10, PM 2,5 oraz PM 1,0. Kto to posprząta?Dla przykładu w Gdyni wzrost zużycia soli w stosunku do poprzedniej zimy wyniósł w 2026 r. 46,6%. W Sopocie wzrost zużycia pisaku przekroczył 203%.

Tysiące ton piasku na drogach po zimie

Sezon zimowy 2025/2026 zapisał się w pamięci drogowców i mieszkańców miast jako gwałtowne przebudzenie po serii łagodnych zim. Po okresie rekordowego ciepła w roku ubiegłym, obecna zima zaskoczyła intensywnością i częstotliwością incydentów pogodowych, przypominając najtrudniejsze okresy sprzed 16 lat. Dane statystyczne nie pozostawiają złudzeń: skala zużycia materiałów uszorstniających (piasku) i soli drogowej wymusiła na zarządcach dróg nie tylko renegocjację budżetów, ale przede wszystkim przygotowanie się do gigantycznej operacji sprzątania, od której zależy bezpieczeństwo nas wszystkich. Jaką rolę w tym zdaniu pełnią zamiatarki?

REKLAMA

REKLAMA

Ogromny wzrost zużycia soli i kruszywa na drogach zimą

Porównując bieżący sezon do okresu 2024/2025, mamy do czynienia z drastyczną zmianą zapotrzebowania na zasoby. Poprzednia zima była wyjątkowo spokojna – na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA zużyto jedynie 259 384 ton soli, co było wynikiem stabilnych temperatur i niemal całkowitego braku opadów śniegu. - Teraz sytuacja uległa diametralnej zmianie. Już prognozy z przełomu roku 2025/2026 zakładały wzrost zużycia soli o 29% (do poziomu 335 000 ton), jednak rzeczywistość w miastach okazała się jeszcze bardziej wymagająca. W Katowicach do końca lutego 2026 roku zużyto niemal 6 000 ton soli, co stanowi wzrost o ponad 35% względem całego poprzedniego sezonu. Jeszcze większą dynamikę odnotowano w Gdyni, gdzie zużycie wzrosło o 46,6%. Wzrosty zużycia soli są kilkadziesiąt procent, natomiast zużycie piasku było nawet 3-4 krotne wyższe w stosunku do ubiegłego sezonu. Wpływ na to miały niskie temperatury, podczas których sól już nie dawała efektu, a jedynie kruszywo w formie pisaku powodowało szorstkość powierzchni – mówi Remigiusz Zabolski, Dyrektor Marketingu firmy HEWEA.

Najbardziej spektakularne dane płyną jednak z kurortów górskich i nadmorskich, gdzie konieczne było stosowanie metod mieszanych. W Sopocie odnotowano bezprecedensowy, ponad trzykrotny wzrost zużycia piasku – z 191 ton w poprzednim sezonie do aż 580 ton obecnie (wzrost o 203,7%). Tak duża ilość materiałów uszorstniających była niezbędna do walki z tzw. „szklanką”, czyli cienką warstwą lodu, na której samo działanie chemiczne soli okazywało się niewystarczające.

Wiosenne zagrożenia na drogach

Wraz z nadejściem dodatnich temperatur, na przełomie lutego i marca 2026 roku roztopy ukazały skalę problemu, który przez miesiące skrywała warstwa śniegu. Na ulicach miast i trasach międzymiastowych zalegają obecnie tysiące ton piasku i pyłu, a pozostawienie tych zanieczyszczeń na jezdniach generuje szereg poważnych sytuacji. - Chodzi o m.in. zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu – niewielka ilość piasku na zakrętach może stanowić niebezpieczeństwo dla motocyklistów i prowadzić do utraty przyczepności oraz wypadku. Ponadto pojawiają się uszkodzenia mienia, gdyż zalegający piasek wyrzucany spod kół pojazdów powoduje zarysowania lakieru i pęknięcia szyb samochodowych – wyjaśnia Remigiusz Zabolski, ekspert firmy HEWEA i dodaje - Do tego wszystkiego dochodzi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, którzy wdychają pyły drogowe – w tym niebezpieczne frakcje PM 10, PM 2,5 oraz PM 1,0 – jeśli nie zostaną one skutecznie usunięte z nawierzchni. Dawniej stosowane metody są całkowicie nieskuteczne, ponieważ polewaczki jedynie przesuwały zanieczyszczenia na chodniki, a tradycyjne szczotki nie są w stanie trwale usunąć nagromadzonego materiału.

REKLAMA

Profesjonalne rozwiązanie problemu - zamiatarki komunalne i uliczne

W obliczu tak ogromnej skali zanieczyszczeń tradycyjne metody oczyszczania, oparte na pracy ludzi z łopatami, są skazane na niepowodzenie, dlatego kluczowe staje się wykorzystanie profesjonalnego sprzętu, zamiatarek ulicznych, który nie tylko zamiata, ale przede wszystkim skutecznie wsysa zalegający materiał. - Profesjonalne urządzenia zamiatające ulice, drogi i chodniki projektowane są z myślą o pracy w warunkach skrajnego obciążenia i przy dużej intensywności zanieczyszczeń. Szeroka gama maszyn pozwala na precyzyjne dopasowanie rozwiązania do specyfiki terenu – od wąskich uliczek i chodników po autostrady. - tłumaczy ekspert firmy HEWEA.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: HEWEA

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Wsparcie dla samorządów: 2,7 mld złotych na remonty i przebudowy dróg w Polsce
Wsparcie dla samorządów: 2,7 mld złotych na remonty i przebudowy dróg w Polsce
Odśnieżanie to także śnieg podrzucony przez miast. Praca za darmo albo płatność do gminy
Odśnieżanie to także śnieg podrzucony przez miast. Praca za darmo albo płatność do gminy
Ogólnopolska akcja policji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”
Ogólnopolska akcja policji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Czy gminy w Polsce będą likwidowane? Ekspert: reforma samorządowa może spotkać się z oporem społecznym
05 mar 2026

W obliczu zmian demograficznych Polski nie stać na 2,5 tys. gmin i konieczna będzie ich konsolidacja. Na XI Europejskim Kongresie Samorządów odniesiono się do tej opinii. Czy zmiany demograficznie muszą zakładać likwidację gmin?
Tysiące ton piasku na drogach po zimie. Wdychamy niebezpieczne frakcje PM 10, PM 2,5 oraz PM 1,0. Kto to posprząta?
05 mar 2026

Po srogiej zimie 2025/2026 na drogach leżą tysiące ton piasku. To zagraża bezpieczeństwu kierujących pojazdami, ale i pieszych. Wdychamy niebezpieczne frakcje PM 10, PM 2,5 oraz PM 1,0. Kto to posprząta?Dla przykładu w Gdyni wzrost zużycia soli w stosunku do poprzedniej zimy wyniósł w 2026 r. 46,6%. W Sopocie wzrost zużycia pisaku przekroczył 203%.
Polacy kończą studia i przestają się uczyć. Raport - publiczne programy szkoleniowe Polska vs UE
05 mar 2026

Polska jest w UE krajem o relatywnie niskim udziale dorosłych w uczeniu się. W danych Eurostatu (AES 2022) ok. 24,3% osób w wieku 25–64 lata uczestniczyło w edukacji lub szkoleniu w ostatnich 12 miesiącach, przy średniej UE 46,6%. To lokuje Polskę w grupie najniższych wyników w Unii.
IMGW wydał ostrzeżenia. Przekroczono stan alarmowy wód
04 mar 2026

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia hydrologiczne I, II i III stopnia dla pięciu województw. Na trzech stacjach hydrologicznych został przekroczony stan alarmowy wód, a na ośmiu ostrzegawczy.

REKLAMA

AI w rękach wojny. Czy algorytm może zdecydować o ataku na szkołę? Eksperci ostrzegają
04 mar 2026

Eksperci ostrzegają, że świat stoi na krawędzi momentu, w którym człowiek przestaje mieć kontrolę nad autonomicznymi systemami broni, co może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Takie ostrzeżenia pojawiają się w kontekście rosnącego wykorzystania sztucznej inteligencji w wojnach.
Polska potrzebuje 6 milionów min. Jedna firma nie wystarczy, aby zaspokoić potrzeby
04 mar 2026

Potrzebujemy 6 mln min, aby zabezpieczyć granicę z państwami, które mogą dokonać na nas agresji. Możliwości produkcyjne mamy jednak znacznie mniejsze. Miny produkuje tylko jedna firma – czytamy w „Rz.
Wojna na Bliskim Wschodzie: Poczta Polska wstrzymuje przesyłki. Oto lista krajów
03 mar 2026

Z uwagi na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie, a także wynikające z niej utrudnienia w transporcie przesyłek pocztowych, od 2 marca 2026 r. zostaje zawieszone przyjmowanie przesyłek pocztowych adresowanych do krajów regionu - poinformowała Poczta Polska.
Emerytura mundurowa w Polsce. Jak wypada na tle innych krajów?
03 mar 2026

W Polsce mundurowi mogą przejść na emeryturę już po 15 latach służby. We Francji wiek emerytalny zależy od rodzaju wojsk i stopnia – niektórzy mogą przejść w stan spoczynku już w wieku 47 lat; w Czechach służba trwa do 65. roku życia, podobnie jest na Węgrzech, w Szwecji i Niemczech. Takie rozbieżności w systemach emerytalnych świadczą o różnorodności podejść do służb mundurowych w różnych częściach Europy.

REKLAMA

Podlaskie samorządy dostaną miliony na budowę schronów i ochronę ludności
03 mar 2026

172 mln zł na modernizacje miejsc ukrycia i dalsze zakupy sprzętu do ochrony ludności w Podlaskiem będą przeznaczone z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2026 r. Ruszył nabór wniosków.
Większość Polaków za programem SAFE, lecz z wątpliwościami [SONDAŻ]
02 mar 2026

Zgodnie z najnowszym sondażem CBOS, 52% Polaków popiera przystąpienie Polski do unijnego programu SAFE, 35% jest przeciwnych, a 8% twierdzi, że nie ma wiedzy na ten temat.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA