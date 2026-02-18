REKLAMA

Wsparcie dla samorządów: 2,7 mld złotych na remonty i przebudowy dróg w Polsce

Wsparcie dla samorządów: 2,7 mld złotych na remonty i przebudowy dróg w Polsce

18 lutego 2026, 12:29
1179 samorządów otrzyma wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 2,7 mld zł - napisał w środę na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Poinformował jednocześnie o zatwierdzeniu listy zadań dla RFRD.

Jak wynika z wpisu ministra, najwięcej - 319 mln zł z Funduszu dostaną samorządy województwa mazowieckiego, 271 mln zł trafi do samorządów na Lubelszczyźnie, a 244 mln zł - do Wielkopolski.

Wsparcie dla województw

Dzięki temu w 1679 zadaniach zostanie przebudowanych lub wyremontowanych łącznie 2,27 tys. km dróg, co zwiększy bezpieczeństwo użytkowników i ograniczy wykluczenie komunikacyjne - napisał Klimczak.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to rządowy mechanizm wsparcia budowy, przebudowy i remontów dróg lokalnych, mostów oraz inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wysokość dofinansowania zależy od dochodów samorządów i może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
