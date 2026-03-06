Życzenia na Dzień Kobiet 2026. Krótkie i gotowe do wysłania
REKLAMA
REKLAMA
W niedzielę 8 marca przypada Dzień Kobiet. To dzień, w którym szczególnie warto docenić kobiety w naszym życiu – partnerki, mamy, przyjaciółki czy koleżanki z pracy. Czasem jednak trudno znaleźć odpowiednie słowa. Dlatego zebraliśmy gotowe życzenia na Dzień Kobiet – krótkie, eleganckie i z odrobiną humoru.
- Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - oficjalne
- Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - serdeczne
- Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - zabawne
- Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - romantyczne
- Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - krótkie
- Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - dla koleżanek z pracy
Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - oficjalne
Z okazji Dnia Kobiet życzę dużo zdrowia, sukcesów oraz spełnienia marzeń.
REKLAMA
REKLAMA
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet – pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.
Z okazji Dnia Kobiet składam serdeczne życzenia zdrowia, radości i wielu sukcesów.
Niech każdy dzień przynosi satysfakcję i powody do uśmiechu. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
REKLAMA
Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - serdeczne
Dużo uśmiechu, radości i spełnienia marzeń – wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!
Niech każdy dzień będzie pełen słońca i dobrej energii.
Samych pięknych chwil i mnóstwa powodów do uśmiechu.
Dużo szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich planów.
Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - zabawne
Wszystkiego najlepszego! Niech kawa zawsze będzie gorąca, a weekendy długie.
Dużo uśmiechu, mało stresu i zawsze wolnej ładowarki do telefonu!
Niech życie będzie jak dobra czekolada – słodkie i bez kalorii.
Tyle radości, ile wiadomości na czacie w poniedziałkowy poranek.
Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - romantyczne
Dziękuję, że jesteś – wszystkiego najpiękniejszego z okazji Dnia Kobiet.
Niech każdy dzień przynosi Ci tyle radości, ile Ty dajesz innym.
Jesteś wyjątkowa – dziś i każdego dnia.
Dużo miłości, ciepła i spełnionych marzeń.
Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - krótkie
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet! 🌷
Dużo radości i uśmiechu!
Samych pięknych chwil!
Spełnienia marzeń!
Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - dla koleżanek z pracy
Dużo uśmiechu, mało pilnych maili i zawsze dobrej kawy w kubku!
Niech projekty kończą się sukcesem, a spotkania… trochę szybciej niż zwykle.
Tyle energii do działania, ile wiadomości na służbowym czacie w poniedziałek rano.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA