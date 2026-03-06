REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Życzenia na Dzień Kobiet 2026. Krótkie i gotowe do wysłania

Życzenia na Dzień Kobiet 2026. Krótkie i gotowe do wysłania

06 marca 2026, 12:33
Życzenia na Dzień Kobiet 2026
Życzenia na Dzień Kobiet 2026
ShutterStock

W niedzielę 8 marca przypada Dzień Kobiet. To dzień, w którym szczególnie warto docenić kobiety w naszym życiu – partnerki, mamy, przyjaciółki czy koleżanki z pracy. Czasem jednak trudno znaleźć odpowiednie słowa. Dlatego zebraliśmy gotowe życzenia na Dzień Kobiet – krótkie, eleganckie i z odrobiną humoru.

Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - oficjalne

Z okazji Dnia Kobiet życzę dużo zdrowia, sukcesów oraz spełnienia marzeń.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet – pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Z okazji Dnia Kobiet składam serdeczne życzenia zdrowia, radości i wielu sukcesów.

Niech każdy dzień przynosi satysfakcję i powody do uśmiechu. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.

Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - serdeczne

Dużo uśmiechu, radości i spełnienia marzeń – wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!

Niech każdy dzień będzie pełen słońca i dobrej energii.

Samych pięknych chwil i mnóstwa powodów do uśmiechu.

Dużo szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich planów.

Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - zabawne

Wszystkiego najlepszego! Niech kawa zawsze będzie gorąca, a weekendy długie.

Dużo uśmiechu, mało stresu i zawsze wolnej ładowarki do telefonu!

Niech życie będzie jak dobra czekolada – słodkie i bez kalorii.

Tyle radości, ile wiadomości na czacie w poniedziałkowy poranek.

Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - romantyczne

Dziękuję, że jesteś – wszystkiego najpiękniejszego z okazji Dnia Kobiet.

Niech każdy dzień przynosi Ci tyle radości, ile Ty dajesz innym.

Jesteś wyjątkowa – dziś i każdego dnia.

Dużo miłości, ciepła i spełnionych marzeń.

Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - krótkie

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet! 🌷

Dużo radości i uśmiechu!

Samych pięknych chwil!

Spełnienia marzeń!

Życzenia na Dzień Kobiet 2026 - dla koleżanek z pracy

Dużo uśmiechu, mało pilnych maili i zawsze dobrej kawy w kubku!

Niech projekty kończą się sukcesem, a spotkania… trochę szybciej niż zwykle.

Tyle energii do działania, ile wiadomości na służbowym czacie w poniedziałek rano.

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: INFOR
Sektor publiczny
AI wkracza do polskich urzędów. Powstał pierwszy w kraju przewodnik po sztucznej inteligencji dla administracji
06 mar 2026

Sztuczna inteligencja w urzędach przestaje być abstrakcją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało pierwszy kompleksowy przewodnik po AI dla administracji publicznej i ruszyło z bezpłatnymi szkoleniami dla urzędników. Na premierowej konferencji pojawiło się blisko 1700 samorządowców z całej Polski. AI w sektorze publicznym to już nie pytanie „czy", ale „jak".
Życzenia na Dzień Kobiet 2026. Krótkie i gotowe do wysłania
06 mar 2026

W niedzielę 8 marca przypada Dzień Kobiet. To dzień, w którym szczególnie warto docenić kobiety w naszym życiu – partnerki, mamy, przyjaciółki czy koleżanki z pracy. Czasem jednak trudno znaleźć odpowiednie słowa. Dlatego zebraliśmy gotowe życzenia na Dzień Kobiet – krótkie, eleganckie i z odrobiną humoru.
Problemy w pomocy dla niepełnosprawnych. Co ujawniła kontrola NIK?
06 mar 2026

Stwierdzono nieprawidłowości w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w ramach programów asystencji osobistej i opieki wytchnieniowej - wynika z kontroli NIK. Wykazała ona m.in., że umowy zawierane były z organizacjami pozarządowymi w terminach niezapewniających ciągłości finansowania.
Niegdyś liczne w Polsce, teraz gwałtownie znikają. Ekspert: "Sytuacja dramatyczna"
06 mar 2026

Gawronów w Polsce gwałtownie ubywa. Jeśli trend się utrzyma, to za 30-40 lat będzie to rzadki gatunek - zaalarmował przyrodnik Przemysław Wylegała, który badał populacje tych ptaków. Dodał, że krajobraz rolniczy już gawronom nie sprzyja, zaś w miastach są one często wypłaszane.

Polski system kaucyjny w pełnym rozkwicie: 28 milionów opakowań już wróciło do sklepów. Resort podał dane
05 mar 2026

Blisko 28 mln opakowań wróciło już do sklepów w ramach polskiego systemu kaucyjnego. MKiŚ podkreśla, że nowe przepisy zmieniają nawyki konsumentów i ułatwiają zwrot szklanych butelek – nawet bez paragonu.
Czy gminy w Polsce będą likwidowane? Ekspert: reforma samorządowa może spotkać się z oporem społecznym
05 mar 2026

W obliczu zmian demograficznych Polski nie stać na 2,5 tys. gmin i konieczna będzie ich konsolidacja. Na XI Europejskim Kongresie Samorządów odniesiono się do tej opinii. Czy zmiany demograficznie muszą zakładać likwidację gmin?
Tysiące ton piasku na drogach po zimie. Wdychamy niebezpieczne frakcje PM 10, PM 2,5 oraz PM 1,0. Kto to posprząta?
05 mar 2026

Po srogiej zimie 2025/2026 na drogach leżą tysiące ton piasku. To zagraża bezpieczeństwu kierujących pojazdami, ale i pieszych. Wdychamy niebezpieczne frakcje PM 10, PM 2,5 oraz PM 1,0. Kto to posprząta?Dla przykładu w Gdyni wzrost zużycia soli w stosunku do poprzedniej zimy wyniósł w 2026 r. 46,6%. W Sopocie wzrost zużycia pisaku przekroczył 203%.
Polacy kończą studia i przestają się uczyć. Raport - publiczne programy szkoleniowe Polska vs UE
05 mar 2026

Polska jest w UE krajem o relatywnie niskim udziale dorosłych w uczeniu się. W danych Eurostatu (AES 2022) ok. 24,3% osób w wieku 25–64 lata uczestniczyło w edukacji lub szkoleniu w ostatnich 12 miesiącach, przy średniej UE 46,6%. To lokuje Polskę w grupie najniższych wyników w Unii.

IMGW wydał ostrzeżenia. Przekroczono stan alarmowy wód
04 mar 2026

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia hydrologiczne I, II i III stopnia dla pięciu województw. Na trzech stacjach hydrologicznych został przekroczony stan alarmowy wód, a na ośmiu ostrzegawczy.
AI w rękach wojny. Czy algorytm może zdecydować o ataku na szkołę? Eksperci ostrzegają
04 mar 2026

Eksperci ostrzegają, że świat stoi na krawędzi momentu, w którym człowiek przestaje mieć kontrolę nad autonomicznymi systemami broni, co może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Takie ostrzeżenia pojawiają się w kontekście rosnącego wykorzystania sztucznej inteligencji w wojnach.
