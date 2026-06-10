Podwyżki dla budżetówki w 2027 r. Tyle proponuje rząd i tyle pewnie będzie. Ale przeciętne wynagrodzenie wzrosnąć ma jeszcze więcej

W dniu 9 czerwca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2027 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych na rok 2027, przedłożoną przez Ministra Finansów i Gospodarki.

Tylko 3 proc. podwyżki dla budżetówki - propozycja Rady Ministrów

W 2027 roku rząd proponuje wzrost wynagrodzeń w „budżetówce” na poziomie 3%. To więcej niż prognozowana na przyszły rok inflacja, która ma wynieść 2,5%. Propozycja zostanie przedstawiona do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego oraz zaopiniowana przez ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych.



Rząd proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2027 roku w wysokości 103%. Oznacza to, że wynagrodzenia oraz kwoty bazowe zostaną podniesione o 3%.

Takie podwyżki dotyczyć mają m.in. nauczycieli, urzędników, żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych pracowników cywilnych „budżetówki”.



Wzrost wynagrodzeń nastąpi w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej na kolejny rok, z wyrównaniem od 1 stycznia 2027 roku.

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- Jest także decyzja o podwyżce płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to 3 proc. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak, jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek - powiedział 9 czerwca podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.

Prognozowane wielkości makroekonomiczne na rok 2027

Rząd prognozuje, że najważniejsze wielkości makroekonomiczne w 2027 roku ukształtują się następująco:

- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 3,1%;

- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5%;

- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 5,6%;

- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5,6%;

- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – ok. 11 mln etatów.