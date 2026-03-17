Do tego kraju nie podróżuj, jeśli nie musisz. MSZ odradza

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w mediach społecznościowych, że odradza podróże do Wenezueli. Ponadto nadal odradzane są wszelkie podróże do stref przygranicznych z Kolumbią, Brazylią i Gujaną, a także do stanów Bolivar (Arco Minero), Zulia i do Delty Amacuro.

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne

Od grudnia ub. r. Wenezuela była objęta najwyższym 4. poziomem ostrzeżenia ze względu na koncentrację sił zbrojnych w regionie oraz możliwość nagłego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa.

REKLAMA

REKLAMA

„W związku z poprawą sytuacji politycznej i przywracaniem połączeń lotniczych, poziom ostrzeżeń dla Wenezueli został obniżony” - czytamy we wtorkowym komunikacie MSZ.

Resort wciąż jednak odradza podróże do Wenezueli, które nie są konieczne. Odradzane są też wszelkie podróże na obszary przygraniczne z Kolumbią, Brazylią i Gujaną, a także do stanów Bolivar (Arco Minero) i Zulia oraz do Delty Amacuro.