Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Do tego kraju nie podróżuj, jeśli nie musisz. MSZ odradza

Do tego kraju nie podróżuj, jeśli nie musisz. MSZ odradza

17 marca 2026, 09:53
shutterstock

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w mediach społecznościowych, że odradza podróże do Wenezueli. Ponadto nadal odradzane są wszelkie podróże do stref przygranicznych z Kolumbią, Brazylią i Gujaną, a także do stanów Bolivar (Arco Minero), Zulia i do Delty Amacuro.

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne

Od grudnia ub. r. Wenezuela była objęta najwyższym 4. poziomem ostrzeżenia ze względu na koncentrację sił zbrojnych w regionie oraz możliwość nagłego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa.

„W związku z poprawą sytuacji politycznej i przywracaniem połączeń lotniczych, poziom ostrzeżeń dla Wenezueli został obniżony” - czytamy we wtorkowym komunikacie MSZ.

Resort wciąż jednak odradza podróże do Wenezueli, które nie są konieczne. Odradzane są też wszelkie podróże na obszary przygraniczne z Kolumbią, Brazylią i Gujaną, a także do stanów Bolivar (Arco Minero) i Zulia oraz do Delty Amacuro.

Ważne

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji, możliwy jest kontakt z konsulem pod numerem telefonu: +58 412 262 21 65 lub poprzez adres e-mail: caracas.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

Źródło: PAP
Sektor publiczny
Gdzie wyrzucać zepsute zabawki na baterie, maskotki, zużyte lalki, ciastolinę? Jeden błąd w segregacji może sporo kosztować
17 mar 2026

Segregacja odpadów jest obowiązkowa: także zużytych zabawek nie wolno wrzucać bez namysłu do odpadów zmieszanych. Błąd w segregacji zepsutych zabawek może być kosztowny: skutkuje podniesieniem opłaty za odbiór śmieci nawet czterokrotnie. Gdzie wyrzucić zepsutą zabawkę? Do zmieszanych, elektrośmieci czy do plastiku i od czego to zależy?
Do 31 marca trzeba wypełnić nowy, kluczowy obowiązek. Kto się spóźni, zapłaci. Kogo i kiedy dotyczy?
17 mar 2026

Można powiedzieć, że w urzędach gminnych atmosfera gęstnieje z każdym dniem. Koniec marca nie przynosi tym razem tylko zamknięcia kwartału, ale przede wszystkim ostateczny termin wykonania zadania, którego nie można pominąć. Po raz pierwszy samorządy muszą zmierzyć się z raportowaniem w systemie BDO w zupełnie nowych realiach, jakie narzuciło uruchomienie systemu kaucyjnego. Czego muszą pilnować urzędnicy i dlaczego te konkretnie dane są tak istotne?
Ponad 5 mln zł na place zabaw w Wielkopolsce. 15 samorządów podpisało umowy
16 mar 2026

Przedstawiciele 15 wielkopolskich samorządów podpisali w poniedziałek umowy na dofinansowanie inwestycji z programu Aktywne Place Zabaw - poinformował w poniedziałek Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW). W tym roku w całym regionie w sumie 18 samorządów ma otrzymać na ten cel ponad 5 mln zł.

Miliony zł na walkę z zasoleniem Odry. Innowacyjne technologie wkraczają do gry
16 mar 2026

Resort klimatu oraz NFOŚiGW uruchamiają pilotażowy program na innowacyjne technologie odsalania wód kopalnianych, co ma pomóc w walce z zasoleniem np. Odry. W tym roku w ramach naboru przeznaczonych ma być do 68 mln zł.
Od 19 marca wyższe opłaty na cmentarzach we Wrocławiu. Największa podwyżka aż 67 proc.
16 mar 2026

19 marca wejdzie w życie nowy cennik usług cmentarnych - poinformowali wrocławscy urzędnicy. Na zmianę cen zgodziła się wojewoda dolnośląska. Część pochówków znacznie podrożeje. Władze miasta tłumaczą wzrost opłat koniecznością dostosowania ich do kosztów utrzymania wrocławskich nekropolii.
Nawet 11 zł od turysty w Polsce? Rząd chce nowej opłaty. „To nie będzie nowy podatek”
16 mar 2026

Czy turyści zapłacą więcej za pobyt w polskich miastach i kurortach? Rząd pracuje nad wprowadzeniem opłaty turystycznej, która miałaby wesprzeć promocję Polski i budżety gmin odwiedzanych przez miliony gości. Jak podkreśla wiceminister sportu i turystyki, rozwiązanie to nie ma być nowym podatkiem, a dodatkowym narzędziem dla samorządów. Stawka w najpopularniejszych miejscach mogłaby wynosić około 11 zł za noc.
Do 8 000 zł na przydomowe zbiorniki na deszczówkę. NFOŚiGW ogłasza nowy nabór wniosków
13 mar 2026

Na przydomowe systemy gromadzenia i wykorzystania deszczówki będzie można otrzymać maksymalnie do 8 tys. zł dofinansowania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w drugim kwartale br. ma ruszyć nabór wniosków w tej sprawie. Budżet to 173 mln zł.

Miliony z "Stop Smog" nie zmarnują się. Resort ma pomysł na ich wykorzystanie
13 mar 2026

Kwota blisko 150 mln zł, która nie została wydana w zakończonym programie „Stop Smog”, będzie mogła zostać przeznaczona na dofinansowanie termomodernizacji i remontów budynków wielorodzinnych - wynika z opublikowanego w piątek projektu nowelizacji, przegotowanego przez resort rozwoju i technologii.
Rośliny strączkowe podbijają polskie pola. Na jakie dotacje mogą liczyć rolnicy?
13 mar 2026

W ostatnich pięciu latach nastąpił pięciokrotny wzrost powierzchni upraw roślin strączkowych. Ich produkcją zajmuje się 94,4 tys. rolników, tj. 8 proc. rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie. Rośnie zainteresowanie produkcją soi - wynika z informacji ministerstwa rolnictwa.
