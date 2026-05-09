Maj w Tatrach. Na Kasprowym ponad pół metra śniegu. Co z zagrożeniem lawinowym?

Mimo postępującej wiosny w wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Intensywne topnienie oraz opady deszczu powodują wzrost poziomu wody w potokach, a część szlaków jest zalana – informuje Tatrzański Park Narodowy (TPN).

Jaki stopień zagrożenia lawinowego?

Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego. Na szczycie Kasprowego Wierchu pokrywa śnieżna przekracza pół metra.

Służby TPN apelują do turystów o ostrożność i odpowiednie przygotowanie do wyjść w góry. W wyższych partiach Tatr śnieg jest twardy i zmrożony, szczególnie w miejscach zacienionych, gdzie łatwo o poślizgnięcie i groźny upadek. Po południu, wraz ze wzrostem temperatury oraz prognozowanymi opadami deszczu, śnieg staje się mokry i przepadający.

Dodatkowym utrudnieniem w górach pozostaje niski pułap chmur, ograniczający widzialność i zwiększający ryzyko pobłądzeń. Służby parkowe podkreślają, że wybierając się w wyższe partie Tatr, należy posiadać doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt: raki, czekan, kask i lawinowe ABC.

Które szlaki zamknięte?

TPN przypomina również, że cały obszar parku został zamknięty dla uprawiania narciarstwa i snowboardingu, z wyjątkiem odcinka Morskie Oko – Rysy dostępnego dla narciarzy ekstremalnych.

Na zielonym szlaku pomiędzy Równią Waksmundzką a Halą Gąsienicową zalegają drzewa powalone przez lawinę. TPN apeluje o zachowanie tam szczególnej ostrożności.

Do 15 maja zamknięte pozostają odcinki szlaków: Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz, Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka oraz Dolina Pięciu Stawów Polskich – Świstówka Roztocka – Morskie Oko. Także do połowy maja obowiązuje zakaz poruszania się od zmierzchu do godz. 8 rano po żółtym szlaku z Polany Chochołowskiej na Grzesia ze względu na ochronę cietrzewi.