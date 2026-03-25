REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy teraz łatwiejsze. Jest podpis prezydenta

Zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy teraz łatwiejsze. Jest podpis prezydenta

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 marca 2026, 13:53
Zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy teraz łatwiejsze. Jest podpis prezydenta
Zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy teraz łatwiejsze. Jest podpis prezydenta
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę mającą na celu uproszczenie procedur związanych ze składaniem wniosków o zasiłek opiekuńczy — poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy umożliwią płatnikom składek oraz biurom rachunkowym przekazywanie wniosków do ZUS drogą elektroniczną.

Uproszczenie zasad składania wniosków

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Celem noweli jest uproszczenie zasad składania wniosków o świadczenia, poprzez umożliwienie składania wniosków w formie elektronicznej.

REKLAMA

REKLAMA

Obecnie postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek, który może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Można to także zrobić z podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku.

Jednak w przypadku płatników składek dokumenty, które zwykle przekazywane są jako komplet stanowiący podstawę do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego, muszą być przekazywane oddzielnie.

Gdy pracodawcy zgłaszają powyżej 20 ubezpieczonych (tzw. duży płatnik) – ubezpieczeni nie mogą przekazywać im wniosków o zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej, tylko papierowe z własnoręcznym podpisem.

REKLAMA

Obowiązujące przepisy nie przewidują zatem, żeby wniosek o zasiłek opiekuńczy można było złożyć drogą elektroniczną w formie skanu, bo dokument ten nie jest dokumentem oryginalnym. Autorzy projektu zaproponowali uproszczenie tych zasad.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie zmiany po nowelizacji

Podpisana przez prezydenta nowelizacja wprowadza podział w zależności od tego, kto wypłaca zasiłek - jeśli płatnikiem jest pracodawca, ubezpieczony będzie mógł złożyć wniosek nie tylko papierowo, ale również w formie elektronicznej. Natomiast, jeśli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek może trafić do urzędu m.in. przez profil PUE ZUS lub elektroniczną skrzynkę podawczą.

Istotną zmianą jest uznanie wniosków i załączników przesyłanych elektroniczne za równoważne pod względem skutków prawnych z własnoręcznym podpisem.

Nowe przepisy wprowadzają ujednolicenie formy załączników i rezygnację ze zbędnych dokumentów. Efektem będzie również częściowe odciążenie płatników składek od konieczności archiwizowania dokumentów składanych dotychczas papierowo.

Ustawa ma charakter deregulacyjny, przygotowało ją Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA