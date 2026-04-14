Planowanie budżetowe na 2027 rok na nowych zasadach. Znamy już postanowienia projektu w zakresie zmian w klasyfikacji budżetowej

Planowanie budżetowe na 2027 rok odbędzie się już na nowych zasadach, czyli na podstawie przepisów wykonawczych uchwalonych na podstawie zmienionego upoważnienia ustawowego. Co się zmienia i dla kogo będzie miało to kluczowe znaczenie? Znamy treść projektu i uzasadnienia do niego.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Punktem wyjścia dla zmian, które ma ono wprowadzić jest obowiązująca od 14 kwietnia 2026 r. zmiana w upoważnieniu do jego wydania, czyli w art. 39 ust. 4 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w którym m.in. odstępuje się od uwzględniania w klasyfikacji budżetowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, w wyniku wieloletnich zmian i ewolucji klasyfikacji budżetowej oraz obszarów objętych klasyfikacją PKD, dotychczasowe powiązania między nimi straciły swoje uzasadnienie i użyteczność.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 39 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed zmianą zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienionego upoważnienia, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, i mogą być zmieniane. To właśnie projektowane rozporządzenie jest aktem wykonawczym, o którym tu mowa - będzie wydane na podstawie zmienionego upoważnienia i będzie miało zastosowanie już do planowania budżetowego na rok 2027.

Planowanie budżetowe na 2027

Podobnie jak w przypadku wielu innych zmian procedowanych w ostatnim czasie, również te w zakresie klasyfikacji budżetowej mają związek z Krajowym Planem Odbudowy, a konkretnie realizacją kamienia milowego (A2aG). Jak wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia, W ramach realizacji pośredniego kamienia milowego (A1G) w marcu 2022 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została opublikowana „Koncepcja nowego systemu klasyfikacyjnego”, która określiła przyjęty kierunek zmian systemu klasyfikacyjnego. To właśnie te zmiany stanowią punkt wyjścia do prac nad zmianami w obszarze klasyfikacji budżetowej. Na czym mają one polegać? Mówiąc w dużym uproszczeniu, zostaną ustalone nowe paragrafy, które będą przyporządkowane do poszczególnych grup wydatkowych stosownie do zmienionych przepisów ustawy o finansach publicznych. W związku z usunięciem powiązania klasyfikacji z PKD zmianie ulegnie także prezentacja działów i rozdziałów klasyfikacji - nie będą już do nich przypisywane symbole klas wg PKD, a klasyfikacja działów i rozdziałów zostanie określona w jednym załączniku do rozporządzenia.



Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co zapewni minimalne vacatio legis. Ma to istotne znaczenie, bo jak najszybsze wejście życie rozporządzenia jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego procesu planowania budżetowego na rok 2027.