Nowe zasady wynagradzania w budżetówce? MF pracuje nad zmianami

MF pracuje nad projektem dotyczącym kierunków zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych - poinformował wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

Zmiany w płacach budżetówki

"Wiceminister J. Drop poinformował, że Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem dotyczącym kierunków zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych. Wskazał, że w tym zakresie ministerstwo współpracuje z firmą doradczą PwC" - napisano w komunikacie.

W komunikacie napisano, że przedstawiono prezentację zawierającą wnioski z prowadzonych przez resort finansów analiz w zakresie nowego systemu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

"Zwrócono uwagę m.in.: na różne definicje „sektora publicznego” i stworzenie nowej jednej, nadmieniono aby, płace i etatyzacja nie były centralnie sterowane (należy przyjąć takie zasady, które pozwolą kierownikowi jednostki dostosowywać się do zmieniających się warunków). Podkreślono, że proces wdrażania będzie rozłożony w czasie oraz nie będą dokonywane zwolnienia pracowników" - podano.