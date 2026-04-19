REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Zaczęło się. Nadciągają ulewy i wezbrania rzek, straż pożarna w pełnej gotowości. Sprawdź, czy twój region jest zagrożony

Zaczęło się. Nadciągają ulewy i wezbrania rzek, straż pożarna w pełnej gotowości. Sprawdź, czy twój region jest zagrożony

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 kwietnia 2026, 16:42
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ostrzeżenie IMGW, RCB, alert, ulewy, podtopienia, wezbrania rzek, MSWiA, pogoda
Ostrzeżenia IMGW przed ulewami i podtopieniami. Służby MSWiA w gotowości
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pogodowy armageddon właśnie się rozpoczyna? Ostrzeżenia IMGW obowiązują od dzisiaj od 15:00 , a w zachodniej i południowej Polsce spodziewane są potężne ulewy. MSWiA i straż pożarna postawiły swoje jednostki w stan najwyższej gotowości. Zagrożonych jest kilka województw, rośnie też ryzyko lokalnych podtopień. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza i na co muszą przygotować się mieszkańcy?

Ostrzeżenia IMGW przed ulewami - gdzie spadnie najwięcej deszczu?

Dzisiaj o 15:00, działają alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przed nami trudny wieczór i noc z niedzieli na poniedziałek, bo to właśnie w tych godzinach prognozowane są najbardziej intensywne opady.

REKLAMA

REKLAMA

Sytuacja jest poważna, dlatego wydano ostrzeżenia II stopnia dla województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. W tych regionach może spaść lokalnie nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy, a deszczowi mogą towarzyszyć burze. Równocześnie ostrzeżenia I stopnia obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, opolskim, śląskim i łódzkim. Wszędzie tam alerty pogodowe potrwają co najmniej do poniedziałku (20 kwietnia) do godziny 15:00. Sytuacja pogodowa budzi obawy na tyle, że oficjalne komunikaty wydawało MSWiA na swojej ministerialnej stronie - w sobotę oraz niedzielę.

Gwałtowny wzrost poziomu rzek - rośnie ryzyko podtopień

Tak ogromne ilości wody, które spadną w relatywnie krótkim czasie, muszą znaleźć ujście. Dlatego synoptycy i hydrolodzy biją na alarm. Wydano oficjalne ostrzeżenia przed gwałtownym przyborem wody w rzekach, co bezpośrednio przekłada się na realne ryzyko podtopień.

Problem dotyczy już nie tylko zachodu (jak podawano jeszcze w sobotę, ale aż dziewięciu województw. Na baczności muszą się mieć mieszkańcy regionów: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Alerty hydrologiczne będą obowiązywać dłużej niż te deszczowe, bo aż do wtorkowego poranka, 21 kwietnia.

REKLAMA

Służby MSWiA w pełnej gotowości do walki z żywiołem

Rząd nie czeka na rozwój wypadków. Jeszcze dziś (w niedzielę) w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się pilna odprawa z udziałem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, Wiesława Leśniakiewicza. W spotkaniu wzięli udział wojewodowie z zagrożonych terenów, przedstawiciele Policji, Wód Polskich oraz eksperci IMGW.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komunikat po spotkaniu jest jasny: służby MSWiA są w pełnej gotowości. Państwowa Straż Pożarna na bieżąco monitoruje sytuację w terenie. Strażacy mają przygotowany sprzęt i jeśli ulewy doprowadzą do zalań posesji czy dróg, do najbardziej zagrożonych powiatów natychmiast zostaną ściągnięte dodatkowe jednostki ratownicze. Decyzje o ewentualnym wsparciu dla poszkodowanych mieszkańców będą podejmowane błyskawicznie, w zależności od tego, co w nocy przyniesie pogoda. Sytuacja jest dynamiczna, a wymiana informacji między urzędami i ratownikami odbywa się non stop.

Źródło: MSWiA

Powiązane
Bon za butelkę to nie zwrot kaucji. Sklepy łamią prawo, a inspektorzy ruszają na kontrole
MEN sprawdziło jak działa AI zeszyt.online (tak - to oficjalne narzędzie dla uczniów). Wynik zaskoczył
Wynajmujesz mieszkanie turystom? Od maja nowe obowiązki, a kary pójdą w dziesiątki tysięcy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

19 kwi 2026

Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
17 kwi 2026

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.
Bezpłatny meleks dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w ramach nowej inicjatywy. Można korzystać już od kwietnia 2026
17 kwi 2026

Od kwietnia 2026 roku w jednym z polskich miast została uruchomiona ciekawa inicjatywa. Ruszyła nowa, bezpłatna usługa transportu meleksowego, która ma na celu ułatwienie dotarcia do pewnych miejsc. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, kiedy i jak zarezerwować przejazd.
W tym mieście jest najmłodsza starówka w Polsce. Odbudowano ją metodą retrowersji
17 kwi 2026

Elbląg świętuje w tym roku 780-lecie nadania praw miejskich, ale elbląska starówka jest najmłodsza w Polsce. Odbudowa prawie całkowicie zniszczonego w 1945 r. Starego Miasta rozpoczęła się 40 lat temu i trwa do dziś.

REKLAMA

Gdzie wyrzucić dziurawą skarpetkę? Zasady segregacji odpadów. Można dostać mandat?
16 kwi 2026

Już od ponad roku ubrania, buty i tekstylia muszą trafiać do selektywnej zbiórki w punktach PSZOK. Nie wyrzucamy ich do odpadów zmieszanych. Powstaje jednak przyziemne pytanie - co z dziurawą skarpetką? Na jej przykładzie tłumaczymy nowe zasady segregacji odpadów tekstylnych.
Wstrząsający raport NIK: Niskie wynagrodzenia, nierzetelne oceny okresowe, fikcyjne osiągnięcia. Nieprawidłowości w urzędach
16 kwi 2026

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wynikach kontroli „Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej”. Skontrolowano 17 urzędów różnych szczebli, w tym cztery urzędy gmin. NIK sprawdzała zarówno sposób organizacji pracy urzędników jak i kwestie płacowe.
Globalne decyzje, lokalne skutki. Co naprawdę kształtuje przyszłość Polski? [Komentarz Strategiczny]
15 kwi 2026

Polska eksportuje do Chin tyle samo co Niemcy. Jednocześnie jest największym importerem uzbrojenia w Europie. Te dwa fakty dobrze pokazują, w jakim momencie jesteśmy. Z jednej strony rosnące powiązania gospodarcze ze światem, z drugiej – rosnące poczucie zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa.
Nowe zasady wynagradzania w budżetówce? MF pracuje nad zmianami
15 kwi 2026

MF pracuje nad projektem dotyczącym kierunków zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych - poinformował wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

REKLAMA

Planowanie budżetowe na 2027 rok na nowych zasadach. Znamy już postanowienia projektu w zakresie zmian w klasyfikacji budżetowej
14 kwi 2026

Planowanie budżetowe na 2027 rok odbędzie się już na nowych zasadach, czyli na podstawie przepisów wykonawczych uchwalonych na podstawie zmienionego upoważnienia ustawowego. Co się zmienia i dla kogo będzie miało to kluczowe znaczenie? Znamy treść projektu i uzasadnienia do niego.
Po pierwsze schrony - samorządy muszą zmienić priorytet
14 kwi 2026

Po pierwsze schrony - miejsca Doraźnego Schronienia (MDS) powinny być organizowane później. Samorządy muszą zmienić priorytet. W scenariuszu nagłego ataku MDS-y nie spełniają swojej funkcji, a wówczas bardziej racjonalna jest ewakuacja ludności.

Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA