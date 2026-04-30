Już wszystko wiadomo z KSC i dyrektywą NIS2? Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie podało, które podmioty podlegają nowej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

To może dotyczyć także twojej organizacji i nie ma od tego ucieczki. Ministerstwo Cyfryzacji wskazało właśnie, kto podlega nowym obowiązkom wynikającym z NIS2. Według resortu nawet 38 tys. podmiotów, głównie publicznych, ale też tysiące firm prywatnych, będzie musiało spełnić rygorystyczne wymogi cyberbezpieczeństwa. Sprawdzenie, czy jesteś na liście to już twój problem.

rozwiń >

Ministerstwo Cyfryzacji publikuje podsumowanie: kto podlega nowelizacji KSC?

20 kwietnia 2026 roku – czyli zaledwie wczoraj – Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie krótkie, ale niezwykle istotne podsumowanie dotyczące nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Komunikat wyjaśnia, jakie sektory gospodarcze mogą być objęte nowymi obowiązkami w zakresie ochrony przed cyberatakami.

REKLAMA

REKLAMA

Kluczowe jest jednak zastrzeżenie: samo ustalenie, czy dany podmiot podlega przepisom ustawy o KSC, a jeśli tak – to czy jako podmiot kluczowy, czy ważny – spoczywa na samym podmiocie. Ministerstwo podaje tylko ogólne kryteria sektorowe. Reszta to już odpowiedzialność każdej firmy i instytucji.

Dyrektywa NIS2 zmienia zasady – koniec z operatorami usług kluczowych

Nowelizacja wdraża unijną dyrektywę NIS2, która radykalnie poszerza zakres podmiotów objętych obowiązkami cyberbezpieczeństwa. Dotychczasowy podział na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych został zastąpiony nowym systemem: podmioty kluczowe i podmioty ważne.

Dlaczego to istotne? Bo nowe przepisy obejmują znacznie szerszą grupę podmiotów działających w sektorach istotnych dla funkcjonowania państwa, gospodarki oraz obywateli. Ministerstwo szacuje, że łącznie KSC może objąć około 38 tysięcy podmiotów, z czego aż około 27 tysięcy to podmioty publiczne – urzędy, szpitale, uczelnie, samorządy.

REKLAMA

12 miesięcy na dostosowanie – czas już ucieka

Nowelizacja przewiduje 12-miesięczny okres dostosowawczy. To czas, który podmioty powinny wykorzystać na pełne wdrożenie obowiązków wynikających z ustawy: od przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa, przez wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), po przeszkolenie kadry i wyznaczenie osób odpowiedzialnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Równocześnie trwa proces wpisywania podmiotów do oficjalnego Wykazu KSC. Minister Cyfryzacji rozpoczął już 13 kwietnia 2026 roku wpis z urzędu dotychczasowych operatorów usług kluczowych, dostawców usług zaufania, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów publicznych. Natomiast od 7 maja 2026 roku uruchomiona zostanie możliwość samorejestracji dla podmiotów, które nie są objęte wpisem realizowanym z urzędu.

Sektory kluczowe – najwyższy poziom wymogów cyberbezpieczeństwa

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało pełną listę sektorów kluczowych, które podlegają najostrzejszym wymogom w zakresie cyberbezpieczeństwa. Znalazły się na niej sektory z załącznika nr 1 do ustawy:

Energia:

wydobywanie kopalin energia elektryczna ciepło ropa i paliwa gaz energetyka jądrowa wodór

Transport:

lotniczy kolejowy wodny drogowy

Bankowość i infrastruktura rynków finansowych

Ochrona zdrowia:

udzielanie świadczeń zdrowotnych i zdrowie publiczne produkcja i dystrybucja substancji czynnych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja

Zbiorowe odprowadzanie ścieków

Infrastruktura cyfrowa:

infrastruktura cyfrowa z wyłączeniem komunikacji elektronicznej komunikacja elektroniczna

Zarządzanie usługami ICT

Przestrzeń kosmiczna

Podmioty publiczne

Sektory ważne – również objęte obowiązkami, ale z nieco mniejszym rygorem

Równolegle Ministerstwo wskazało sektory ważne, które również muszą wdrożyć systemy cyberbezpieczeństwa, choć wymogi wobec nich są nieco łagodniejsze. Lista obejmuje sektory z załącznika nr 2 do ustawy, m.in.:

Usługi pocztowe

Inwestycje energetyki jądrowej

Gospodarowanie odpadami:

zbieranie odpadów transport odpadów przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi działaniami, a także późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami

Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów

Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja żywności

Produkcja:

wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych urządzeń elektrycznych maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana pojazdów samochodowych, przyczep i naczep pozostałego sprzętu transportowego

Dostawcy usług cyfrowych

Badania naukowe

Podmioty publiczne, inne niż wymienione w Załączniku nr 1

Samodzielna ocena obowiązkowa – to ty musisz ustalić, czy podlegasz KSC

Trzeba pamiętać, że sama identyfikacja, czy dany podmiot podlega ustawie o KSC, spoczywa na danym podmiocie. To każda firma, instytucja, szpital, uczelnia czy urząd musi przeanalizować, czy działa w jednym z wymienionych sektorów, czy spełnia kryteria ustawowe – i na tej podstawie zdecydować, czy musi wdrożyć wymagania ustawy.

Brak takiej oceny nie zwalnia z odpowiedzialności. Jeśli podmiot podlega KSC, a nie wdroży odpowiednich zabezpieczeń, może zostać ukarany – a w przypadku incydentu cybernetycznego – także pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

Ministerstwo szykuje dalsze wytyczne – konsultacje już niebawem

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że w najbliższych dniach przekaże do konsultacji publicznych projekt zestawienia wymogów dokumentów normalizacyjnych, w tym norm, przydatnych dla ustalenia szczegółowych wymagań dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) dla poszczególnych sektorów kluczowych i ważnych.

To będzie kolejny praktyczny dokument, który pomoże podmiotom objętym KSC w rzeczywistym wdrożeniu wymagań ustawy. Warto jednak działać już teraz – 12 miesięcy minie szybko, a wymogi są rozległe.

PODSUMOWANIE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH (FAQ)

Ilu podmiotów dotyczy nowelizacja ustawy o KSC i ile z nich to podmioty publiczne? Ministerstwo szacuje, że łącznie KSC może objąć około 38 tysięcy podmiotów, z czego aż około 27 tysięcy to podmioty publiczne – urzędy, szpitale, uczelnie, samorządy. Kto ustala, czy dany podmiot podlega ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC)? Sama identyfikacja, czy dany podmiot podlega ustawie o KSC, spoczywa na danym podmiocie. Ministerstwo Cyfryzacji podaje tylko ogólne kryteria sektorowe. Jakie są sektory kluczowe z załącznika nr 1 do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC)? Załącznik nr 1 obejmuje: Energię, Transport (lotniczy, kolejowy, wodny, drogowy), Bankowość i infrastrukturę rynków finansowych, Ochronę zdrowia, Zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucję, Zbiorowe odprowadzanie ścieków, Infrastrukturę cyfrową, Komunikację elektroniczną, Zarządzanie usługami ICT, Przestrzeń kosmiczną, Podmioty publiczne. Jaki jest okres dostosowawczy i jakie działania trzeba podjąć według nowelizacji ustawy o KSC? Nowelizacja przewiduje 12-miesięczny okres dostosowawczy. W tym czasie należy przeprowadzić audyt cyberbezpieczeństwa, wdrożyć SZBI, przeszkolić kadrę i wyznaczyć osoby odpowiedzialne. Jakie są terminy wpisu do Wykazu KSC i samorejestracji w 2026 roku? Minister Cyfryzacji rozpoczął 13 kwietnia 2026 roku wpis z urzędu operatorów usług kluczowych, dostawców usług zaufania, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów publicznych. Od 7 maja 2026 roku rusza samorejestracja dla pozostałych podmiotów.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji