Już wszystko wiadomo z KSC i dyrektywą NIS2? Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie podało, które podmioty podlegają nowej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Już wszystko wiadomo z KSC i dyrektywą NIS2? Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie podało, które podmioty podlegają nowej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

30 kwietnia 2026, 09:11
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
nowelizacja ustawy KSC, krajowy system cyberbezpieczeństwa, dyrektywa NIS2, podmioty kluczowe, podmioty ważne, wykaz KSC, cyfryzacja, obowiązki
Kto podlega pod KSC po dużej nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującej dyrektywę NIS2?
To może dotyczyć także twojej organizacji i nie ma od tego ucieczki. Ministerstwo Cyfryzacji wskazało właśnie, kto podlega nowym obowiązkom wynikającym z NIS2. Według resortu nawet 38 tys. podmiotów, głównie publicznych, ale też tysiące firm prywatnych, będzie musiało spełnić rygorystyczne wymogi cyberbezpieczeństwa. Sprawdzenie, czy jesteś na liście to już twój problem.

Ministerstwo Cyfryzacji publikuje podsumowanie: kto podlega nowelizacji KSC?

20 kwietnia 2026 roku – czyli zaledwie wczoraj – Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie krótkie, ale niezwykle istotne podsumowanie dotyczące nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Komunikat wyjaśnia, jakie sektory gospodarcze mogą być objęte nowymi obowiązkami w zakresie ochrony przed cyberatakami.

Kluczowe jest jednak zastrzeżenie: samo ustalenie, czy dany podmiot podlega przepisom ustawy o KSC, a jeśli tak – to czy jako podmiot kluczowy, czy ważny – spoczywa na samym podmiocie. Ministerstwo podaje tylko ogólne kryteria sektorowe. Reszta to już odpowiedzialność każdej firmy i instytucji.

Dyrektywa NIS2 zmienia zasady – koniec z operatorami usług kluczowych

Nowelizacja wdraża unijną dyrektywę NIS2, która radykalnie poszerza zakres podmiotów objętych obowiązkami cyberbezpieczeństwa. Dotychczasowy podział na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych został zastąpiony nowym systemem: podmioty kluczowe i podmioty ważne.

Dlaczego to istotne? Bo nowe przepisy obejmują znacznie szerszą grupę podmiotów działających w sektorach istotnych dla funkcjonowania państwa, gospodarki oraz obywateli. Ministerstwo szacuje, że łącznie KSC może objąć około 38 tysięcy podmiotów, z czego aż około 27 tysięcy to podmioty publiczne – urzędy, szpitale, uczelnie, samorządy.

12 miesięcy na dostosowanie – czas już ucieka

Nowelizacja przewiduje 12-miesięczny okres dostosowawczy. To czas, który podmioty powinny wykorzystać na pełne wdrożenie obowiązków wynikających z ustawy: od przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa, przez wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), po przeszkolenie kadry i wyznaczenie osób odpowiedzialnych.

Równocześnie trwa proces wpisywania podmiotów do oficjalnego Wykazu KSC. Minister Cyfryzacji rozpoczął już 13 kwietnia 2026 roku wpis z urzędu dotychczasowych operatorów usług kluczowych, dostawców usług zaufania, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów publicznych. Natomiast od 7 maja 2026 roku uruchomiona zostanie możliwość samorejestracji dla podmiotów, które nie są objęte wpisem realizowanym z urzędu.

Sektory kluczowe – najwyższy poziom wymogów cyberbezpieczeństwa

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało pełną listę sektorów kluczowych, które podlegają najostrzejszym wymogom w zakresie cyberbezpieczeństwa. Znalazły się na niej sektory z załącznika nr 1 do ustawy:

  • Energia:
    • wydobywanie kopalin
    • energia elektryczna
    • ciepło
    • ropa i paliwa
    • gaz
    • energetyka jądrowa
    • wodór
  • Transport:
    • lotniczy
    • kolejowy
    • wodny
    • drogowy
  • Bankowość i infrastruktura rynków finansowych
  • Ochrona zdrowia:
    • udzielanie świadczeń zdrowotnych i zdrowie publiczne
    • produkcja i dystrybucja substancji czynnych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  • Zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja
  • Zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • Infrastruktura cyfrowa:
    • infrastruktura cyfrowa z wyłączeniem komunikacji elektronicznej
    • komunikacja elektroniczna
  • Zarządzanie usługami ICT
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Podmioty publiczne

Sektory ważne – również objęte obowiązkami, ale z nieco mniejszym rygorem

Równolegle Ministerstwo wskazało sektory ważne, które również muszą wdrożyć systemy cyberbezpieczeństwa, choć wymogi wobec nich są nieco łagodniejsze. Lista obejmuje sektory z załącznika nr 2 do ustawy, m.in.:

  • Usługi pocztowe
  • Inwestycje energetyki jądrowej
  • Gospodarowanie odpadami:
    • zbieranie odpadów
    • transport odpadów
    • przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi działaniami, a także późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów
    • działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami
  • Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów
  • Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja żywności
  • Produkcja:
    • wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
    • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
    • urządzeń elektrycznych
    • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
    • pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
    • pozostałego sprzętu transportowego
  • Dostawcy usług cyfrowych
  • Badania naukowe
  • Podmioty publiczne, inne niż wymienione w Załączniku nr 1

Samodzielna ocena obowiązkowa – to ty musisz ustalić, czy podlegasz KSC

Trzeba pamiętać, że sama identyfikacja, czy dany podmiot podlega ustawie o KSC, spoczywa na danym podmiocie. To każda firma, instytucja, szpital, uczelnia czy urząd musi przeanalizować, czy działa w jednym z wymienionych sektorów, czy spełnia kryteria ustawowe – i na tej podstawie zdecydować, czy musi wdrożyć wymagania ustawy.

Brak takiej oceny nie zwalnia z odpowiedzialności. Jeśli podmiot podlega KSC, a nie wdroży odpowiednich zabezpieczeń, może zostać ukarany – a w przypadku incydentu cybernetycznego – także pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

Ministerstwo szykuje dalsze wytyczne – konsultacje już niebawem

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że w najbliższych dniach przekaże do konsultacji publicznych projekt zestawienia wymogów dokumentów normalizacyjnych, w tym norm, przydatnych dla ustalenia szczegółowych wymagań dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) dla poszczególnych sektorów kluczowych i ważnych.

To będzie kolejny praktyczny dokument, który pomoże podmiotom objętym KSC w rzeczywistym wdrożeniu wymagań ustawy. Warto jednak działać już teraz – 12 miesięcy minie szybko, a wymogi są rozległe.

PODSUMOWANIE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH (FAQ)

Ilu podmiotów dotyczy nowelizacja ustawy o KSC i ile z nich to podmioty publiczne?

Ministerstwo szacuje, że łącznie KSC może objąć około 38 tysięcy podmiotów, z czego aż około 27 tysięcy to podmioty publiczne – urzędy, szpitale, uczelnie, samorządy.

Kto ustala, czy dany podmiot podlega ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC)?

Sama identyfikacja, czy dany podmiot podlega ustawie o KSC, spoczywa na danym podmiocie. Ministerstwo Cyfryzacji podaje tylko ogólne kryteria sektorowe.

Jakie są sektory kluczowe z załącznika nr 1 do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC)?

Załącznik nr 1 obejmuje: Energię, Transport (lotniczy, kolejowy, wodny, drogowy), Bankowość i infrastrukturę rynków finansowych, Ochronę zdrowia, Zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucję, Zbiorowe odprowadzanie ścieków, Infrastrukturę cyfrową, Komunikację elektroniczną, Zarządzanie usługami ICT, Przestrzeń kosmiczną, Podmioty publiczne.

Jaki jest okres dostosowawczy i jakie działania trzeba podjąć według nowelizacji ustawy o KSC?

Nowelizacja przewiduje 12-miesięczny okres dostosowawczy. W tym czasie należy przeprowadzić audyt cyberbezpieczeństwa, wdrożyć SZBI, przeszkolić kadrę i wyznaczyć osoby odpowiedzialne.

Jakie są terminy wpisu do Wykazu KSC i samorejestracji w 2026 roku?

Minister Cyfryzacji rozpoczął 13 kwietnia 2026 roku wpis z urzędu operatorów usług kluczowych, dostawców usług zaufania, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów publicznych. Od 7 maja 2026 roku rusza samorejestracja dla pozostałych podmiotów.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

