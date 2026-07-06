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Samorządy dostaną mniej, mimo większej puli. MSWiA zapowiada korektę

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06 lipca 2026, 10:30
oprac. Łucja Orzeł
Samorządy dostaną mniej, mimo większej puli. MSWiA zapowiada korektę
Samorządy dostaną mniej, mimo większej puli. MSWiA zapowiada korektę
Shutterstock

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Choć łączna pula środków dla samorządów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na 2027 r. wzrośnie, większość województw otrzyma mniejsze finansowanie. MSWiA zapowiada korektę – podaje w poniedziałek „DGP”.

Zróżnicowane wsparcie dla województw

Dziennik Gazeta Prawna” zwraca uwagę, że w tym roku każde województwo dostało więcej pieniędzy niż w ubiegłym. „Z projektu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2027–2031 wynika jednak, że w 2027 r. niższe wsparcie rok do roku otrzyma dziewięć województw. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje, że to efekt zastosowania innego algorytmu i kryteriów podziału pieniędzy” - pisze gazeta.

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Gazeta zauważa, że w przyszłym roku łączna kwota dla samorządów zwiększa się o niecałe 49 mln zł, ale zyskują głównie woj. pomorskie i mazowieckie.

Według „DGP” kwoty mają być skorygowane, a część zmian w POLiOC wynegocjowały też samorządy.

Korekty i negocjacje z samorządami

W 2027 r. wkradł się pewien błąd, który skutkuje tą sytuacją. Źle zastosowano algorytm. Te środki nie będą mniejsze. Zmieniony został algorytm i to przełoży się na skutki finansowe dla poszczególnych województw” – mówi cytowany przez „DGP” Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.

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Źródło: PAP
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