Budowa obwodnicy powinna uwzględniać sytuację mieszkańców

Jak pokazują liczne przypadki (Wesoła, Augustów, Tarnów, Wieluń, Olkusz), plany budowy obwodnicy wiążą się często z protestami mieszkańców. Wynika to na ogół z faktu późnego informowania społeczności lokalnej o szykowanej inwestycji, przeprowadzania fasadowych konsultacji czy nieliczenia się z głosem bezpośrednich interesariuszy w imię realizacji centralnie zamierzonych koncepcji. I choć jest oczywiste, że obwodnice są potrzebne dla rozładowania ruchu w danych miejscowościach, można je projektować z większym lub mniejszym rozsądkiem.

O czym należy pamiętać?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę sytuację demograficzną oraz finansową gminy. Nieodpowiednio zaprojektowana inwestycja może bowiem doprowadzić do pogłębienia problemów finansowych oraz wyludniania się danej miejscowości. Nie bez znaczenia jest trasa obwodnicy. Trudno wyobrazić sobie, by przebiegała ona przez tereny chronione czy w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Takie projekty często wzbudzają opór mieszkańców. Bardzo ostrożnie należy projektować trasy szybkiego ruchu na obszarach, często odwiedzanych przez turystów. Pomimo ułatwionego dojazdu, wczasowiczów może przestraszyć nadmierny hałas czy zanieczyszczenie powietrza.

Przykład Łochowa

Na powyższe problemy natknęli się mieszkańcy Łochowa, położonego ok. 70 km na północny-wschód od Warszawy, pomiędzy rzeką Liwiec i Bug. Gmina ta liczy ponad 17 tys. mieszkańców; składa się z miasta, kilkunastu wsi oraz części letniskowej. Według danych Ministerstwa Finansów za 2017 r. jej zadłużenie plasuje się na 310. pozycji z 2478 JST i wynosi aż 28 mln zł, czyli ponad 1500 zł na jednego mieszkańca. Dochód Łochowa (źródło j.w.) to 980 zł na mieszkańca (1565. miejsce w skali Polski), przy średniej w wysokości 1514 zł. Saldo migracji było ujemne i w 2016 r. wyniosło -33, zaś liczba ludności systematycznie spada: 17 956 osób w 2014 r., 17 926 – 2015 r., 17 893 – 2016 r. Jest to więc gmina z dużymi problemami finansowymi i wyludniająca się. Budowa obwodnicy doprowadzi do pogłębienia tych negatywnych tendencji.

9 lutego br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała dwa warianty odcinka północnego i pięć – południowego obwodnicy. Te ostatnie przechodzą przez środek starej części miasta, grożąc wysiedleniami mieszkańców domów jednorodzinnych, ingerując w nowo budowane osiedle mieszkaniowe oraz ogródki działkowe ze 150 domami. Te pierwsze przecinają obszary chronione (Natura 2000, Dolina Liwca, Ostoja Nadliwiecka, otulina Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego) i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe nad rzeką Liwiec, generując wzmożony hałas i smog, a w wielu wypadkach przebiegając ok. 100 metrów od zabudowań. Takie poprowadzenie drogi wzbudziło protesty, które zaowocowały złożeniem na ręce inwestora, burmistrza gminy i starosty powiatu węgrowskiego kilkudziesięciu petycji, domagających się zmiany projektowanej trasy, a nawet zaniechania projektu w obecnym kształcie.