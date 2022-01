W lutym 2022 r. zmiany w dodatku osłonowym - wpis do CEEB da wyższy dodatek

W lutym 2022 r. rząd zmieni zasady przyznawania podwyższonego dodatku osłonowego. Samo złożenie deklaracji CEEB da prawo do tego dodatku.

Warunkiem otrzymania podwyższonego dodatku osłonowego jest wpis urządzenia grzewczego zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi do CEEB.

Oczekiwana przez samorządy nowelizacja ustawy o dodatku osłonowym polegałaby na przyznawaniu tego dodatku już po samym złożeniu deklaracji do CEEB.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - postulaty JST

17 stycznia 2022 r. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska prowadzili z samorządowcami rozmowy o nowelizacji ustawy o dodatku osłonowym.

Samorządowcy domagali się m.in. zmiany zasady, że podwyższony dodatek osłonowy otrzymać można tylko po uzyskaniu wpisu do CEEB urządzenia grzewczego.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - stan obecny

Obecnie dla otrzymania dodatku osłonowego złożenie deklaracji do CEEB nie ma znaczenia prawnego.

Beneficjent podwyższonego dodatku osłonowego nie uzyska go bez wpisu do CEEB.

2 grudnia 2022 r. to ostatni termin wypłaty dodatków osłonowych. Co się stanie, jeżeli gmina nie zdąży wpisać pieca węglowego do CEEB? Zamiast dodatku podwyższonego, zostanie wypłacony dodatek podstawowy.

Dla rodziny 6-osobowej oznacza to stratę 287,5 zł. Dla tej rodziny dodatek podwyższony to 1437,50 zł, a podstawowy 1150 zł. Ta ostatnia wartość zostanie wypłacona, jeżeli gmina nie zdąży dotrzymać terminów ustawowych.

Gmina ma aż 6 miesięcy na wpis do CEEB

Podzielmy terminy dla deklaracji CEEB na te dla właścicieli pieców oraz dla gmin:

Właściciele lub zarządcy budynków lub lokali – mają na złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:

14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw,

nie później niż w terminie do 30 czerwca 2022 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu 1 lipca 2021 r.,

Symetrycznie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą wprowadzić dane i informacje z deklaracji do CEEB:

w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dotyczącej pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw,

w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dotyczącej źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu 1 lipca 2021 r.

Pełna treść komunikatu przedstawicieli Związku Miast Polskich o planach nowelizacji ustawy o dodatku osłonowym

"Podczas spotkania online z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska 17 stycznia br. reprezentanci JST zgłaszali uwagi i wątpliwości; ustalono też wspólnie zakres pilnych poprawek do ustawy.

Udało się przekonać resort o potrzebie nowelizacji ustawy o dodatku osłonowym. Jest to niezbędne głównie z powodu konieczności zmiany zasad składania i rozpatrywania wniosków oraz zapewnienia samorządom odpowiednich środków na wdrażanie ustawy. W ostatnich dniach stycznia do urzędów gmin może bowiem wpłynąć blisko 8 milionów wniosków, z terminem rozpatrzenia i wypłacania środków do końca marca. Reguły prawne zawarte w ustawie sprawiają, że nie ma możliwości realizacji wypłat na takich warunkach przez samorządy.

Pierwszym krokiem podjętym przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego było zebranie wśród JST uwag i propozycji zmian do tej ustawy, a drugim - spotkanie online z ministrem Piotrem Dziadzio, podsekretarzem stanu w MKiŚ, które odbyło się 17 stycznia br.

Organizacje samorządowe, w tym ZMP, postulują w nowelizowanej regulacji wprowadzenie trzech zmian dotyczących przede wszystkim:

zmiany terminu rozpatrywania wniosków - 3 miesiące od złożenia wniosku (obecnie wnioski złożone do 31 stycznia należy rozpatrzyć do 31 marca, a złożone później - niezwłocznie),

zmiany dwóch rat na jedną,

przeznaczenia co najmniej 4% na wypłatę dodatków przez JST (przedstawiciel ZMP wskazywał, że JST nie mają prawa dopłacać do zadań zleconych).

Wspólnie z MKiŚ ustalono że:

zostanie pilnie przygotowany poradnik dla JST na stronach resortu;

odbędzie się spotkanie strony samorządowej KWRiST z Anną Moskwą, minister klimatu i środowiska;

w przyszłym tygodniu zostanie zorganizowane drugie spotkanie robocze online, takie same jak dzisiaj;

projektowana nowelizacja będzie konsultowana z KWRiST, niezależnie czy będzie to projekt rządowy, czy poselski."