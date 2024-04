Min. edukacji B. Nowacka o pierwszym dniu bez prac domowych. Co z nieprecyzyjnym rozporządzeniem? Czy podlegają mu prywatne szkoły?

Dziś min. edukacji B. Nowacka skomentowała pierwszy dzień bez prac domowych.

Rozporządzenie o pracach domowych budzi wątpliwości związane z:

1) brakiem podstawowych definicji ułatwiających jego stosowanie oraz

2) problemem nieobjęcia zakazem zadawania prac domowych prywatnych szkół podstawowych.

Według założeń MEN: "Od kwietnia, zgodnie z nowymi przepisami, w klasach I-III szkół podstawowych nie zadaje się prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą. W klasach IV-VIII prace domowe nie są obowiązkowe, a zamiast oceny uczeń ma otrzymać informację, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy."

Min. edukacji Barbara Nowacka: "to szkoła służy edukacji, edukacji nie ma służyć dom". "Wtedy nie wyrównujemy szans"

Min. edukacji powiedziała:

"Dziś pierwszy dzień obowiązywania rozporządzenia, w którym odchodzimy od obowiązkowych prac domowych w szkole podstawowej. W klasach I-III prace domowe nie będą zadawane, natomiast oczywiście dozwolone będą prace ćwiczące motorykę małą i one będą mogły być oceniane" - zauważyła Nowacka wskazując, że rozwój manualnej koordynacji dziecka jest "absolutnie potrzebny".

"W klasach IV-VIII w szkole podstawowej prace domowe będą nieobowiązkowe i nieoceniane" - powiedziała. "To jest jedna z tych zmian, o której mówiliśmy już w czasie kampanii wyborczej. To jest też jedna z tych zmian, które były bardzo oczekiwane przez środowiska rodziców i środowiska młodych osób. Wielokrotnie alarmowały, że polskiej szkole potrzebne są zmiany, oddech, potrzebna jest troska o dobro dziecka, o jego dobrostan, czas na rozwój, jego czas na dobrą i głęboką edukację".

Główna teza: "To szkoła służy edukacji, edukacji nie ma służyć dom". "Wtedy nie wyrównujemy szans" (z pracami domowymi - dopisek red.).

Nieprecyzyjne przepisy rozporządzenia o pracach domowych

Problemem zgłaszanym przez nauczycieli są cztery pojęcia określające ramy nowych przepisów i brak ich definicji prawnej.

Rozporządzenie posługuje się pojęciami nie mającymi definicji prawnej:

pisemne prace domowe, ćwiczenia usprawniające motorykę małą, praktyczno-techniczne prace domowe, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Na bazie tych pojęć rozporządzenie wprowadza np. takie zasady:

W klasach I-III nauczyciel nie zadaje uczniowi:

a) pisemnych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą,

b) praktyczno-technicznych prac domowych

- do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szczególny problem dotyczy pojęć "ćwiczenia usprawniające motorykę małą", "pisemne prace domowe" oraz "praktyczno-techniczne prace domowe".

Te trzy pojęcia są występuje też w odniesieniu do prac domowych klas IV-VIII. W przypadku uczniów z tych klas "ćwiczenia usprawniające motorykę małą" są obowiązkowe dla ucznia i nauczyciel może ustalić z nich ocenę (może, ale nie musi).

Nauczyciele nie chcą ww. pojęć definiować/stosować intuicyjnie. Chcą pracować z uczniami w oparciu o jednoznaczne kryteria prawne. A tych brak w rozporządzeniu.

W stosunku do tych uwag MEN odpowiedziało:

(…) "pisemne i praktyczno-techniczne prace domowe" to np.:

dłuższe wypowiedzi pisemne (np. rozprawka, streszczenie), wypełnienie zeszytu ćwiczeń, rozwiązanie zadań matematycznych, przygotowywanie prac (np. makiety, modele, prezentacje multimedialne)."

Czy ograniczenia co do prac domowych obowiązują prywatne szkoły?

Takie wątpliwości podniósł "DGP" w artykule Naruszanie zasad zadawania prac domowych? To może skończyć się dyscyplinarką (autor Artur Radwan ). Łukasz Łuczak (adwokat i ekspert ds. edukacji) zauważył, że art. 14 ust. 3 pkt 3 prawa oświatowego odnosi się do niepublicznych szkół w zakresie klasyfikowania i promowania oraz zasad przeprowadzania egzaminów, które obowiązują w szkołach publicznych. Przepis nie wskazuje, że w szkołach prywatnych zastosowanie mają zasady oceniania uczniów obowiązujące w publicznych szkołach. Wniosek? Nie ma do szkół prywatnych znaczenia rozporządzenie o ograniczeniach zadawania prac domowych. Wywołało to ożywioną dyskusję na Twiterze o zróżnicowaniu sytuacji uczniów szkół prywatnych i publicznych.